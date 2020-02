Ligue 1 (J23) : Dijon a une "balle de break" face à Nîmes

Nîmes, France

Cette 23e journée de Ligue 1, c'est l'occasion de prendre le large pour le DFCO, dans la course au maintien. Dijon, 17e, se déplace à Nîmes, 19e, mercredi 5 février 2020 à 19h. Un match crucial face à un concurrent direct.

Prendre neuf points d'avance

En cas de victoire contre Nîmes, Dijon prendrait neuf points d'avance sur les Nîmois et la zone rouge. "Le match revêt un caractère important chez nous, urgent chez eux, analyse Stéphane Jobard, l'entraineur dijonnais. Ils ont ce sentiment d'urgence. Je ne peux pas dire que nous on y va avec l'esprit serein, mais on y va pour faire le break".

J'ai défini ce match comme une balle de break. Au tennis, ce n'est pas un avantage définitif, mais c'est un avantage psychologique - Stéphane Jobard

Seulement attention : Dijon voyage (très mal). Seulement cinq points pris à l'extérieur cette saison. Et une seule victoire, fin septembre, face à Reims. "On doit faire plus mal à l'extérieur, confirme Stéphane Jobard. J'attend un peu plus de caractère de la part de mes joueurs".

Un sentiment de revanche ?

En Coupe de France, il y a un peu plus de deux semaines, Nîmes avait envoyé l'équipe B, voire C. Et Nîmes était reparti de Bourgogne avec un 5-0 contre eux. Dans ces conditions, peut-il y avoir un sentiment de revanche chez les "Crocos"? "Je ne sais pas par quel sentiment ils sont animés", tempère Stéphane Jobard. Pour lui, difficile de tirer un quelconque enseignement de ce match d'il y a deux semaines, tant le contexte, l'enjeu et les joueurs alignés sont différents.

à lire aussi Le DFCO explose Nîmes 5-0 et se qualifie en 8e de finale de coupe de France

En revanche, Stéphane Jobard se méfie de ces Crocodiles blessés, d'autant plus dans leur stade des Costières. "On sait qu'on est dans une poudrière. Il ya un public vraiment supporter, il y a vraiment une culture foot à Nîmes, prévient Jobard. J'adore ce terrain à l'anglaise, où ça peut vite prendre feu. Si on résiste, c'est hyper formateur pour mes joueurs".

Le groupe (élargi) du DFCO ... avec Benzia !

Le groupe du DFCO avec Yassine Benzia - DFCO

DFCO

Gardiens de but : Gomis, Runarsson

Défenseurs : Aguerd, Alphonse, Barbet, Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl, Ngonda, Ngouyamsa

Milieux de terrain : Amalfitano, Baldé, Balmont, Benzia, Marié, Ndong, Soumaré

Attaquants : Cadiz, Chouiar, Mavididi, Tavares

Le groupe Nimois

Gardiens : Paul Bernardoni – Lucas Dias

Défenseurs : Loïck Landre – Kelyan Guessoum – Pablo Martinez – Florian Miguel – Gaëtan Paquiez

Milieux : Lucas Deaux- Lamine Fomba – Antoine Valerio – Théo Valls

Attaquants : Yassine Benrahou – Lucas Buades – Kévin Denkey – Haris Duljevic – Zinedine Ferhat – Romain Philippoteaux – Nolan Roux