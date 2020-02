Ligue 1 J23 - Direct : suivez le match entre Lyon et Amiens

Ce n'est franchement pas l'adversaire idéal pour se relancer. Amiens, en plein doute et actuellement dix-huitième de Ligue 1 se déplace à Lyon ce mercredi soir. L'ASC reste sur un triste match nul (0-0) contre Toulouse qui a inquiété tout le monde et qui a poussé le kop Tribune Nord Amiens a déployé une banderole "Elsner démission".

"Il a toute la confiance du club", a répondu le vice-président de l'ASC Luigi Mulazzi qui ajoute tout de même que cette confiance "n'est pas inépuisable". C'est donc bien le coach Slovène qui sera sur le banc Picard ce soir à Lyon et il a tout le soutien de ses joueurs à l'image de Régis Gurtner, Moussa Konaté, Gaël Kakuta ou encore Aurélien Chedjou.

Nous on est derrière l'entraîneur en tous cas. Je pense que c'est l'homme de la situation. On a montré plutôt de bonnes choses en début de saison. C'est pas maintenant que cela va moins bien qu'il faut lui tirer dessus, c'est nous les premiers acteurs sur le terrain, il faut nous tirer dessus, moi j'assume. On est pas bons. Mais je peux vous l'assurer, le coach avec tous le staff cherchent des solutions. Aurélien Chedjou