Ligue 1 (J23) : A Lorient, le RC Lens se méfie de la lanterne rouge

C'est un Racing Club de Lens en difficulté qui se déplace chez le dernier du classement, ce dimanche 6 février. Pour la 23e journée de Ligue 1, alors qu'ils restent sur deux défaites consécutives, les Sang et Or veulent se relancer, tout en se méfiant du "match piège".

Le FC Lorient est très mal en point. Cela fait 16 matchs qu'il n'a plus gagné, et ce samedi, il vient de reprendre la dernière place du classement, dépassé par l'AS Saint-Etienne. "On a joué Saint-Etienne, on sait les difficultés qu'on a eu, notamment en première période", prévient l'entraîneur Franck Haise. Attention au match piège... A l'aller, les merlus étaient venu prendre un point au stade Bollaert (2-2).

Ils sont pas forcément toujours en réussite. [...] La première chose que j'attends c'est qu'on fasse un gros match pour être très solide - Franck Haise

La décla : "Le plus important c'est au moment de la perte de balle"

Les Lensois restent sur deux défaites consécutives (Marseille, 2-0 et Monaco, 4-2). Excepté à Rennes, ils ont eu du mal à être dominateur pendant 90 minutes. "On l'est sur les entames de match, et à chaque fois, en l'espace de quelques minutes, on prend des buts sur transition", dans les matchs de coupe, précise l'entraîneur Lensois.

Pour lui, c'est ce moment le plus important : la transition entre phase de possession, et phase défensive. Surtout avec une défense à cinq (ou à trois), où les latéraux ont vocation à monter très haut, à participer à l'animation offensive. Si ils ne reviennent pas très rapidement, l'adversaire se retrouve facilement en supériorité numérique.

"C'est vrai qu'on a un certain nombre de ballons perdus qui sont évitables. Mais le plus important c'est au moment de la transition, cible Franck Haise. Il faut trouver cet équilibre : entre la période où on a le ballon et la période ou on le perd. Il faut faire le switch mental entre possession et défense. Il est important".

Toutefois, l'entraîneur Sang et Or l'a redit cette semaine en conférence de presse, ce n'est pas le système qui est le problème, selon lui. Alors que certains supporters demandent de changer : "Il faut avoir les joueurs pour changer de système", répond Franck Haise, qui estime que ses pistons (Frankowski, Clauss, Machado) ne sont pas des défenseurs latéraux.

Franck Haise : "Pour moi, changer de système, c’est un faux débat". Il s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse (à partir de 22'55) :

La stat : 4 points sur 21 possibles, Lens moins à l'aise loin de Bollaert

En sept déplacements en Ligue 1, les Sang et Or n'ont gagné... qu'une seule fois. C'était à Saint-Etienne, alors lanterne rouge... comme les merlus qui viennent de se faire doubler par les verts. Surtout, face au dernier du classement, les Lensois s'étaient fait surprendre en première mi-temps et avaient dû s'en remettre à un exploit de Seko Fofana, à la 90'+5, pour ramener les trois points.

A part ça, ils n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 26 septembre...

La compo "France Bleu Nord" : Doucouré préservé ?

Leca - Médina, Danso, Gradit - Frankowski, Fofana, Berg, Clauss - Saïd, Kalimuendo, Kakuta