Ligue 1 (J23) - "Interdire les supporters montpellierains pour le derby à Nîmes est inutile, facile et contre-productif"

Le derby retour en Ligue 1 de football entre Nîmes et Montpellier sera sous très haute surveillance ce dimanche après-midi au stade des Costières dans le Gard. Un arrêté ministériel a interdit le déplacement des supporters du MHSC en terre gardoise notamment après les débordements du match aller fin septembre. Pour Sébastien Louis, spécialiste du supportérisme radical, la décision est "inutile".

"Le conflit entre les supporters de Montpellier et Nîmes peut se répercuter ailleurs qu'au stade. Il vaut mieux qu'ils s'expriment, s'invectivent, s'insultent dans le stade avec un certain encadrement plus facile à surveiller. Le fait d'interdire les supporters montpelliérains va mobiliser plus de force de l'ordre, un hélicoptère donc c'est encore plus idiot."