Ligue 1 (J23) - Le DFCO veut briller contre Lyon, candidat au titre

Le DFCO reçoit l'Olympique Lyonnais, pour la 23e journée de Ligue 1, mercredi 3 février 2021. Coup d'envoi 21 heures, en intégralité comme toujours sur France Bleu Bourgogne. Pour cette rencontre, Dijon sera privé de deux attaquants : Roger Assalé, touché à la cuisse et absent au moins trois semaines, et Aboubakar Kamara, nouvelle recrue à l'isolement préventif puisqu'il arrive d'Angleterre.

-Un candidat au titre se présente à Gaston-Gérard

C'est un (nouveau) choc des extrêmes pour les Dijonnais, après la défaite 1-0 à Lille ce week-end. Le DFCO est 19e et avant-dernier de Ligue 1. Les Lyonnais, à la deuxième place du championnat, talonnent le LOSC. Lyon, qui a joué vendredi soir, a d'ailleurs eu deux jours de plus pour se préparer. "C'est un avantage pour eux, confirme l'entraîneur du DFCO David Linarès. Nous, on répète ces enchaînements de matchs depuis pas mal temps, puisqu'il y a eu le rajout du match de Lorient en semaine. Ce sera un élément très important". Le défi est d'autant plus grand que le DFCO n'a toujours pas gagné cette saison dans son antre du Parc des sports.

Fouad Chafik aimerait que l'OL soit dans l'excès de confiance Copier

L'expérimenté latéral droit Fouad Chafik espère de son côté que que l'OL pêchera par excès de confiance. "Ça nous arrange si c'est le cas, même si je pense que ça ne va pas l'être. On a vu que, quand les équipes viennent ici en se disant 'ça va être facile', c'est tout le contraire. S'ils arrivent comme ça, ça nous arrange". Fouad Chafik qui a par ailleurs évoqué son avenir en conférence de presse, lui qui est en fin de contrat en juin : "Il n'y a pas de discussions entamées. Moi, pour l'instant, je suis ici, j'aimerais bien continuer l'aventure avec le DFCO. Je me plais ici, mais pour l'instant je me focalise sur le maintien".

Être plus ambitieux ?

Face à une grosse écurie du championnat, quand on ne part pas favori sur le papier, la même question se pose à chaque fois : comment jouer ? En caricaturant dans les extrêmes : soit on attaque à tout va pour surprendre l'adversaire, soit on gare le bus devant la cage. Contre Lille, l'option "parking" avait été choisie. "Le projet à Lille, c'était de retrouver ce bloc équipe et cet état d'esprit collectif. Ça doit être notre fil conducteur jusqu'au bout, encore plus contre ces grosses équipes, où il y a de très fortes individualités", confirme le technicien jurassien.

"Face à ce genre d'équipe, avoir la maîtrise du jeu est une possibilité, mais ça passe par un niveau technique encore plus élevé" - David Linarès

"Il faut proposer une rigueur et une discipline tactique irréprochables pour qu'on puisse aussi faire parler notre talent individuel par la suite", poursuit-il. Verra-t-on un jour le DFCO se porter vers l'avant de manière enflammée, pour surprendre l'adversaire ? "Ça peut être aussi une stratégie, oui, on l'a proposé quelques fois cette année, on n'a pas toujours été dans le registre qu'on a proposé à Lille, répond Linarès. Je n'ai jamais interdit à mes joueurs de se projeter vers l'avant. On a un déficit dans les 30 derniers mètres, c'est surtout dû à du déchet technique et de la précipitation".

Un retour de Mounir Chouiar au premier plan ?

La fin du mercato, c'est aussi un soulagement pour le club. Seul Aurélien Scheidler est parti, prêté à Nancy (L2). Mounir Chouiar, qui souhaitait partir, reste donc bien en Bourgogne. L'ancien lensois, pourtant présent sur le banc, n'est pas entré en jeu lors des deux derniers matchs, contre Lorient et Lille. "Je pense que c’était une période délicate pour lui. Moi, j'avais aussi certaines raisons, analyse Linarès. Aujourd'hui, il fait partie de l'effectif. C'est un joueur, s'il est à 100%, qui peut être très intéressant. Maintenant, la balle est dans son camp". Le réveil du phénix face à Lyon ?

Un match particulier pour David Linarès

Ce match contre Lyon, sur un plan plus personnel, marque des retrouvailles pour l'entraîneur du DFCO. David Linarès a été formé là-bas, à partir de ses 14 ans. Il en est reparti à 27 ans, auréolé d'un titre de Champion de France en 2002. "C'est un club qui m'a construit, je n'ai que des bons souvenirs dans ce club, oui, ça va être un moment spécial", confirme-t-il.

"La balle est dans son camp" - David Linarès

David Linarès raconte son lien fort avec l'Olympique Lyonnais Copier

Il raconte qu'on lui a inculqué des "valeurs" dans le Rhône. Lesquelles ? "L'humilité", répond d'emblée l'ancien milieu défensif. "C'est une valeur ancrée dans ce club, par rapport à la concurrence qui existe chaque jour. J'ai eu la chance de joueur avec des grands joueurs. L'humilité fait souvent partie de leur ADN".