Ligue 1 (J23) | Le Stade de Reims et Angers restent muets à Delaune (0-0)

Entre deux équipes bien organisées, Reims et Angers n'ont jamais su trouvé la clé mercredi soir à Delaune lors de la 23e journée de Ligue 1. Volontaires les Rémois ont pourtant eu l'occasion de faire la différence dans une rencontre globalement fermée et pauvre en occasion. Reims reste 12e

La rencontre entre Reims et Angers a été disputée à l'image du duel entre Wout Faes et Romain Thomas

Très vite, les observateurs de la rencontre, mercredi soir à Delaune, ont compris. Dans une rencontre fermée tactiquement, les blocs rémois et angevins n'ont jamais cédé, la faute à une discipline et une combativité de tous les instants. Les premières minutes sont pourtant difficiles pour les locaux. Face à un pressing très haut des visiteurs, Yunis Abdelhamid, notamment, est bien à la peine pour relancer. Mais sans paniquer, les Rémois parviennent à inverser la tendance sans concéder une occasion. Très vite alors, l'arrière-garde angevine s'érige en véritable forteresse.

Boulaye Dia, sur une magnifique passe de Xavier Chavalerin aurait pu espérer une meilleure issue avec plus de justesse dans la finition. Idem pour Mathieu Cafaro d'une frappe du droit non-cadrée. Xavier Chavalerin d'une frappe lobée en fin de match offrait finalement la meilleure occasion pour les siens. Mais comme un symbole, c'est le rémois Moreto Cassama qui rayonnera au milieu. Peu sollicité, Predrag Rajkovic faisait le strict nécessaire. Il aura juste eu à repousser une tentative d'Antonin Bobichon. Il était écrit qu'aucun filet ne tremblerait ce mercredi. Non pas à cause du manque d'ambition, mais parce que les défenses étaient plus fortes. Un troisième clean-sheet consécutif qui conforte les valeurs défensives retrouvées par les hommes de David Guion. Un point de pris qui permet de poursuivre une dynamique positive. A confirmer à Lorient dès samedi.

A Reims (stade Delaune), Reims et Angers font match nul 0-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Aurélien Petit

: Aurélien Petit Avertissements - Aux Rémois Moreto Cassama (24e), Wout Faes (75e) ; à l'Angevin Bamba (20e)

- Aux Rémois Moreto Cassama (24e), Wout Faes (75e) ; à l'Angevin Bamba (20e) Reims : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, De Smet (Konan, 83e) - Cassama - Mbuku (Kutesa, 87e), Cafaro (Doumbia, 78e), Chavalerin, Berisha - Dia (Touré, 78e). Entraîneur : David Guion.

: Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, De Smet (Konan, 83e) - Cassama - Mbuku (Kutesa, 87e), Cafaro (Doumbia, 78e), Chavalerin, Berisha - Dia (Touré, 78e). Entraîneur : David Guion. Angers : Bernardoni - Bamba, Pavlović, Thomas, Doumbia - Mangani (Amadou, 70e), Coulibaly - Capelle (Boufal, 70e), Bobichon, Thioub (El Melali, 82e) - Diony (Cho, 70e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

