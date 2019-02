Ligue 1 (J23) | Le Stade de Reims matte l'OM (2-1) et poursuit son ascension au classement

Reims, France

C'était un match de gala comme Delaune les aime. Un adversaire populaire, de l'intensité, du suspens, et à la fin, une victoire importante de Rémois en pleine confiance. Face à un OM déjà en crise, Reims peine pourtant à entrer dans son match. Le pressing olympien gêne la relance locale et Edouard Mendy doit déjà s'employer pour éviter Mario Balotelli, titulaire, de s'exprimer. Il faut dix minutes pour que les rouge et blanc prennent la mesure de son adversaire. Il faut surtout une occasion pour plonger un peu plus Marseille dans le désarroi. Un numéro de Mathieu Cafaro, permet de trouver Tristan Dingomé en retrait. Dos au but le milieu rémois se retourne et enroule une frappe qui se loge dans la lucarne de Mandanda (21e).

Reims est alors transfiguré. Libérés, les protégés de David Guion sont en avance dans les duels et profitent des espaces dans les intervalles pour porter encore le danger devant les buts marseillais. Edouard Mendy, lui reste infranchissable, face à Gustavo avant la pause, ou Balotelli sur coup-franc, et Strootman (66e). Apathiques, sans solutions, les Marseillais s'exposent et sont plusieurs fois mis en danger par l'audace locale. A l'image d'un Boulaye Dia opportuniste et auteur d'une belle frappe dégagée par Mandanda. Le gardien Champion du Monde ne peut rien en revanche face à Hyun-Jun Suk. A peine rentré en jeu, le Sud-Coréen est trouvé dans la profondeur et croise idéalement sa frappe (68e). Le moment choisi par l'OM pour enfin réagir. Les Olympiens se font plus pressants. Morgan Sanson et Maxime Lopez multiplient les centres. Sur l'un d'eux, Clinton Njie s'impose au milieu de la défense centrale et décroise une tête victorieusement. Les dernières minutes sont longues et éprouvantes. Mais fidèle à ses principes, le Stade de Reims reste solide. Un dernier arrêt héroïque d'Edouard Mendy face à Lucas Ocampos permet à tout Delaune d'exploser de joie. Voilà Reims 7e avec le meilleur total de points à ce stade de la compétition depuis sa remontée en 2012. L'idéal avant de prendre sa revanche à Toulouse dimanche prochain.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Marseille 2-1

Mi-temps : 1-0

Spectateurs : 20596

Arbitre : M. François Letexier

Pelouse : bonne

Buts : Dingomé (21e), Suk (68e) pour Reims ; Njie (86e) pour Marseille

Avertissements - aux Rémois alaixys Romao (29e), Tristan Dingomé (59e) et Rémi Oudin (90e)

Reims : Mendy – Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Mbemba, 78e), Cafaro (Zeneli, 72e), Oudin, Dia (Suk, 67e). Entr. : David Guion

Marseille : Mandanda - Kamara, Rolando (Amavi, 72e), Luiz Gustavo (cap), Sarr, Ocampos, Radonjic (Njie, 66e), Sanson, Strootman, Lopez, Balotelli (Germain, 72e). Entr. : Rudy Garcia

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims David Guion après la victoire rémoise face à l’@OM_Officiel (2-1) #SDROM#FBsportpic.twitter.com/nTQ7XksbSH — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 2, 2019

VIDEO | La réaction du président du @StadeDeReims Jean-Pierre Caillot après la victoire rémoise face à l’@OM_Officiel (2-1) #SDROM#FBsportpic.twitter.com/jtcFAh54MF — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 2, 2019

VIDEO | La réaction de défenseur du @StadeDeReims Yunis Abdelhamid après la victoire rémoise face à l’@OM_Officiel (2-1) #SDROM#FBsportpic.twitter.com/8uNYEEjmAF — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 2, 2019

VIDEO | La réaction du gardien de but du @StadeDeReims Édouard Mendy après la victoire rémoise face à l’@OM_Officiel (2-1) #SDROM#FBsportpic.twitter.com/OqBvTOGwf8 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 2, 2019