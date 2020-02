Ligue 1 (J23) | Un Stade de Reims combatif, partage les points avec Nice (1-1)

Coupé dans leur élan par deux blessures en début de match, le Stade de Reims a fait preuve de panache et de combativité pour arracher le point du nul face à Nice ce mercredi à Delaune. Menés au score suite à une erreur défensive, les Rémois sont revenus grâce à leur capitaine. Reims reste 7e de L1.

La joie du capitaine et buteur, Yunis Abdelhamid, après l'égalisation contre Nice

Reims, France

L'histoire est cruelle. Alors que Delaune apprenait vite à aimer le dernier venu au Stade de Reims, Kaj Sierhuis s'agenouillait soudainement, seul, au milieu de terrain. Sur l'action précédente, le jeune attaquant néerlandais manquait un contrôle dans la surface et se blessait à la cuisse. Le chronomètre n'avait pas encore dépassé dix minutes de jeu. Quelques minutes pourtant prometteuses, ou par sa percussion, sa technique et sa vision du jeu, Kaj Sierhuis apportait au jeu rémois un allant enthousiasmant, bien aidé également par le retour réussi de Mathieu Cafaro. Sauf que ce dernier également sera foudroyé quelques instants plus tard par une douleur derrière la cuisse.

Deux coups durs qui cassent le rythme d'une rencontre jusque là agréable. Pire encore, le retour des vestiaires est fatal à des Rémois dont l'imperméabilité défensive a de nouveau été mise à rude épreuve. Axel Disasi ne voit pas l'appel de Pierre Lees-Melou dans son dos, et le laisse tranquillement ajuster Predrag Rajkovic de la tête. C'était là, la seule occasion ou presque des Niçois. Cruel. Mais loin d'être abattus, les protégés de David Guion ont trouvé les ressources pour revenir au score. Comme un symbole, c'est le capitaine d'un soir, Yunis Abdelhamid, qui d'un coup de tête rageur, envoyait le cuir dans les filets adverses à la réception d'un corner de Xavier Chavalerin. Revigorés, les Rémois ont bien poussé pour arracher la décision, mais rien d'autre ne sera marqué. Entre satisfaction et frustration, les Rémois devront vite se tourner vers Strasbourg, prochaine destination, dès dimanche.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Nice font match nul 1-1

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Spectateurs : 11384

: 11384 Arbitre : Mr Eric Wattelier

: Mr Eric Wattelier Pelouse : moyenne

: moyenne Buts - Abdelhamid (77e) pour Reims ; Lees-Melous (50e) pour Nice

- Abdelhamid (77e) pour Reims ; Lees-Melous (50e) pour Nice Avertissements - aux Rémois Moreto Cassama (72e) et Xavier Chavalerin (78e)

- aux Rémois Moreto Cassama (72e) et Xavier Chavalerin (78e) Reims : Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid (cap), Foket – Cassama, Chavalerin, Dingomé (Touré, 75e), Cafaro (Kutesa, 22e), Dia, Sierhuis (Mbuku, 10e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid (cap), Foket – Cassama, Chavalerin, Dingomé (Touré, 75e), Cafaro (Kutesa, 22e), Dia, Sierhuis (Mbuku, 10e). Entr. : David Guion Nice : Benitez - Dante, Sarr, Herelle, Danilo, Thuram (Burner, 74e), Boudaoui (Wagué, 87e), Lees-Melou, Claude-Maurice, Ganago, Dolberg (Durmisi, 73e). Entr. : Patrick Vieira.

