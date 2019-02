Ligue 1 (J23) | Le Stade de Reims prêt à faire trembler l'Olympique de Marseille (21h)

Reims, France

LE DIRECT SUR FRANCE BLEU CHAMPAGNE-ARDENNE : Rendez-vous à 20 heures pour un avant match spécial - Coup d'envoi du match à 21 heures

Il restait hier soir à peine 150 places sur le site internet du club . Des billets qui ont été remis en circulation pour cette rencontre face à l'Olympique de Marseille qui se disputera à guichets fermés.

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a annoncé vendredi la prolongation du contrat du gardien de but Edouard Mendy. Ce dernier est désormais engagé avec le club rémois jusqu'en juin 2022. Il devrait bien porter les couleurs rouge et blanche la saison prochaine.

Le point sur l'effectif

Moussa Doumbia soigne toujours sa fracture de l'épaule, il devrait être de retour dans les rangs rémois à la fin du mois de février

Ghislain Konan s'est fait opérer d'une hernie discale mercredi dernier. Son absence est estimée à un peu plus de 3 mois. Sa saison est terminée.

Pablo Chavarria s'est fait opérer mercredi suite à un gros choc subit au visage à Guingamp. Une fracture du nez complexe avec un déplacement de la cloison nasale. Il sera de retour d'ici à 3 semaines.

Seul Arber Zeneli a été retenu dans le groupe pour affronter Marseille ce samedi. Les autres recrues de l'hiver vont être intégrées progressivement à commencer par Abdul Baba, à cours de compétition.

Le groupe

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Attaquants : Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Pablo CHAVARRIA (nez), Ghislain KONAN (dos), Abdul-Rahman BABA (choix), Moreto CASSAMA (choix), Axel DISASI (choix), Moussa DOUMBIA (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix),

La Conf' de David Guion

L'adversaire

Marseille à la recherche d'un deuxième souffle

Les Marseillais sont en crise depuis plusieurs semaines. Un public très en colère qui ne cesse de demander la démission de l'entraîneur Rudy Garcia. Un public désabusé par le manque de résultat de son équipe, pourtant programmée cette saison pour une qualification en Ligue des Champions. Un objectif qui risque d'être très compliqué à obtenir alors que l'OM a déjà perdu 8 matches cette saison. Jeudi, une réunion entres les dirigeants, les joueurs, le staff et les supporters a permis d'apaiser les tensions, au moins provisoirement. Car les temps de parcours sont loin d'être positifs : Marseille a remporté seulement 3 des ses 10 derniers matches de championnat de Ligue 1. Les Marseillais qui enregistrent le renfort du buteur italien Mario Balotelli n'ont plus de temps à perdre pour se rapprocher de la tête du classement alors qu'ils sont à égalité avec les Rémois. A noter les absences pour cette rencontre d'Adil Rami et Dimitri Payet (blessés) et de Florian Thauvin (suspendu)

Le groupe marseillais :

L'arbitre

François Letexier au sifflet

Agé de 29 ans, François Letexier fait parti de la jeune génération de l'arbitrage français. Ce sera la première fois qu'il dirigera le Stade de Reims cette saison. Il a dirigé 10 matches de Ligue 1 cette saison, distribué 33 cartons jaunes et 3 cartons rouges dont le Marseillais Jordan Amavi face à Strasbourg au Stade Vélodrome (Les Marseillais s'étaient imposés 3 à 2). Il a également arbotré la rencontre entre Nantes et Marseillais perdu par les Phocéens sur le score de 3 buts à 2.

Le dernier Stade de Reims - Olympique de Marseille

La dernière fois que les deux clubs se sont rencontrés au Stade Delaune, c'était lors de la 2e journée de la saison 2015-2016 devant 21 000 spectateurs. Les Rémois s'étaient imposés 1 à 0 grâce à un but inscrit à la 14e minute par Hamari Traoré. A noter que les Marseillais avaient terminé la rencontre à 10 contre 11 après l'exclusion d'un certain... Alaixys Romao.

Le programme et le classement