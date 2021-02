Ligue 1 (J23) | Le Stade de Reims reçoit Angers pour une inédite passe de 3 (19h)

Jamais le Stade de Reims n'a enchaîné trois succès de rang cette saison, ni même la saison dernière. Battre les Angevins permettrait donc de s'offrir une première et de se donner encore plus d'air au classement. Mais les choses s'annoncent compliquées.

Même si ce n'est pas une fin en soi, un enjeu déterminant, gagner un troisième match consécutif en championnat serait une première et surtout permettrait au Stade de Reims d'atteindre le cap des 30 points et de se rapprocher sérieusement du maintien. Au delà des stats, le vrai enjeu sera certainement de poursuivre la cohérence avec laquelle le Stade de Reims dispute ses matches depuis bientôt deux mois. Une équipe rémoise qui a trouve un équilibre et qui est devenue très compliquée à jouer pour ses adversaires. Gagner serait tout aussi valeureux face à un adversaire comme le SCO Angers qui depuis le début de la saison, affiche une grande régularité. Une équipe expérimentée qui avait surclassé le Stade de Reims en septembre dernier (1-0), juste avant son rendez-vous européen à Genève. Pour ce match, David Guion sera toujours privé d'Arber Zenelli et Marshal Munetsi. Mais également de son deuxième gardien, Yehvann Diouf touché à la tête. Il sera remplacé par le jeune gardien Trey Vimalin.