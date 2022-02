Ligue 1 (J23) : Lille défie un PSG revanchard

le LOSC accueille une équipe du PSG qui règne en maître sur la Ligue 1 mais qui vient de mordre la poussière en Coupe de France. Les parisiens sont tombés lundi à domicile en 8ème de finale face à Nice qui s'est imposé au terme de la séance de tirs au but.

Plus de 48000 personnes attendues à Pierre Mauroy Copier

La décla : "On doit maîtriser nos nerfs"

Jocelyn Gourvennec attend ce dimanche une réaction de ses joueurs qui ont sombré mentalement à Brest lors de la dernière journée (0-2) : "Nous ne sommes pas où nous le souhaitons au classement, mais nous savons que c'est très serré. On va avoir besoin de bien maîtriser nos nerfs. On doit contrôler nos émotions. A Brest nos avons montrés nos failles. On devra s'en souvenir car on ne pourra pas se permettre d'avoir de faille sur la 2ème partie de saison."

Gourvennec veut du self-control jusqu'en fin de saison Copier

La stat : Seulement 3 points de retard sur le 4ème

En perdant à Brest lors de la 22ème journée, le LOSC a concédé sa 6ème défaite de la saison en L1. Depuis le début du championnat Lille n'a remporté que 8 rencontres. Pourtant les Dogues restent en embuscade dans la course aux places européennes : 11ème avec 32 points, ils ne comptent que 3 points de retard sur Montpellier qui occupe actuellement la 4ème place du classement. Au même moment la saison dernière, Lille était leader de L1 avec 48 points, grâce à 14 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites.

Le joueur : Jonathan David, enfin buteur en 2022

Le canadien devrait débuter la rencontre à la pointe de l'attaque lilloise. Le meilleur buteur de la L1 qui joué dans la nuit de mercredi à jeudi avec sa sélection un match de qualification pour le Mondial 2022, a enfin retrouvé le chemin des filets. Il a profité de ces 3 rencontres internationales pour marquer contre le Honduras et contre le Salvador. Le Canada a réalisé le sans faute : 3 victoires qui lui ouvre quasiment les portes du Mondial au Qatar en fin d'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La "compo France Bleu Nord" : Gudmundsson pour faire oublier Renildo?

Grbic - Celik Fonte Botman Gudmundsson ou Djalo - Sanches André Onana Bamba - David Yilmaz ou Ben Arfa