Ligue 1 (J23) - Montpellier arrache le match nul lors du derby à Nîmes (1-1)

Le MHSC ne perdra pas cette saison contre Nîmes. Après la large victoire à l'aller, les footballeurs montpelliérains ont fait match nul (1-1) ce dimanche au stade des Costières dans le Gard pour le compte de la 23e journée de championnat. Les Nîmois ont très rapidement ouvert le score sur corner grâce à une tête de Loïk Landre dès la 2e minute. Montpellier a cravaché et égalisé à la 74e minute sur un lob d'Andy Delort. Un but validé après arbitrage vidéo. C'est la 8e réalisation cette saison pour l'attaquant héraultais en Ligue 1.

Un véritable signe du destin pour une équipe qui en avait bien besoin. L'égalisation à la 74e minute, cette même minute qui fait vibrer tout le stade de la Mosson pour rendre hommage à chaque match à l'ancien président du MHSC. Soixante-quatorze comme l'année de création du club, soixante-quatorze comme l'âge de Louis Nicollin fin juin 2017 lors de sa disparition. Celle-ci de 74e minute, en plein derby aura permis de délivrer des Montpellierains menés depuis la 2e minute. La "minute loulou" a donc profité et ce n'est sans doute pas un hasard à l'enfant du pays : Andy Delort, le Sétois devenu Montpelliérain l'été dernier. D'ailleurs, pour fêter son but, il s'est empressé de sauter dans les bras de son président Laurent Nicollin. Il est interdit de jouer avec les mains au football mais de là haut, Louis Nicollin en a donné un sacré coup de main à ses footballeurs pailladins.

"C'est un signe surtout pour moi l'enfant de la région. L'équipe fait preuve d'une force extraordinaire cette saison, on prend un but dès le début et derrière on ne lâche rien pour revenir" - Andy Delort