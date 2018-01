Montpellier a lourdement chuté (4-0) ce samedi contre Paris au Parc des Princes.Les footballeurs pailladins encaissent quatre buts dans un même match, un première cette saison. Le MHSC n'avait plus perdu à l'extérieur depuis cinq mois.

La défense en béton du Montpellier Hérault a craqué. Les footballeurs pailladins se sont inclinés logiquement ce samedi sur la pelouse du PSG (4-0). Neymar a marqué un doublé. Il s'agit de la première défaite à l'extérieur depuis cinq mois.

Les Parisiens ont débuté le match à fond. Dès la 11e minute, Cavani marque son 157e but avec Paris et devient le seul meilleur buteur de l'histoire du club. Neymar viendra doublé la mise du penalty après une main de Pedro Mendes à cinq minutes de la pause.

Montpellier n'est plus la meilleure défense de Ligue 1

En seconde période, le rythme ne faiblit pas. Di Maria à la 70e et Neymar à la 82e terminent le boulot. Le score aurait pu être encore plus lourd. L'arbitre a refusé un but à Neymar dans le dernier quart d'heure pour une main.

C'est la première fois de la saison que Montpellier encaisse quatre buts dans un match. L'équipe de Michel Der Zakarian n'est plus la meilleure défense du championnat.

