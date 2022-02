Ligue 1 (J23) | Stade de Reims - Bordeaux : État d'urgence pour deux grands crus toujours mal classés (15h)

Pas de quoi paniquer, mais pas de quoi fanfaronner non plus. Le Stade de Reims aborde ce dimanche un match décisif en vue du maintien, même si les plus optimistes vous diront qu'il restera 15 rencontres à disputer après ce rendez-vous face aux Bordelais. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais tout de même... Alors bien sûr, si l'avance au classement sur les dernières places a un peu fondu, elle reste importante avec 5 points sur le 18e et barragiste (Metz), 6 longueurs sur le 19e et premier relégable (Saint-Étienne, qui a un match en plus) et 7 sur dernier (Lorient) . Après tout, ces écarts sont les mêmes que sur la première partie du tableau si on regarde en haut. Mais c'est plus la dynamique qui suscite des inquiétudes. Il faut en relancer une, et vite, car les mauvais résultats ne génèrent jamais d'ondes positives dans un vestiaire. Depuis le début de l'année 2022, on constate un peu d'agacement sur les visages des joueurs, de l'entraîneur, dans les attitudes sur le terrain, ou lors du passage des joueurs en zone mixte. Alors évidemment, ce match face à Bordeaux dimanche arrive comme un point d'étape important. Ce genre de rencontre que les Rémois n'ont pas manqué la saison dernière face à Nantes, certes avec un brin de réussite, mais qu'ils avaient manqué en 2016 face à Toulouse au Stade Delaune. Ces deux exemples montrent à quel point un match peut changer une saison. En battant ou en ne perdant pas contre Toulouse en janvier 2016, le Stade de Reims ne serait pas descendu en Ligue 2. En ne gagnant pas à Nantes la saison dernière, en mars 2021, sur la pelouse nantaise, le Stade de Reims aurait disputé les barrages. Tout ne se jouera pas sur ce match, mais il est d'une importance capitale. L'objectif sera évidemment pour les membres du staff et les dirigeants de faire tomber la pression et de la prendre sur eux. Aux supporters certainement, libérés des jauges, de venir soutenir leur équipe.

Des mots sur les maux du Stade de Reims

Et essayer d'effacer tous ces petits détails qui "pourrissent" la vie des Rémois depuis le début de la saison. Une trop grande dépendance à son seul et unique buteur, Hugo Ekitiké. Sans lui, Reims n'a aucune marge pour marquer. En attendant, peut-être, le soutien d'El Bilal Touré, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais peut-être seulement. Les autres meilleurs buteurs sont un défenseur et un milieu de terrain, respectivement Wout Faes et Moreto Cassama avec deux buts chacun. Le Stade de Reims n'arrive pas non plus à tenir un résultat (voir infographie ci-dessous) et c'est un véritable problème ce qui est certainement le fruit de l'inexpérience pour gérer l'intégralité d'un match. L'équilibre de l'équipe est fragile et il a du mal à tenir sur 90 minutes au grès des changements. Enfin, les Rémois (et c'est un peu lié) encaissent beaucoup trop de buts en seconde période : les 2 tiers. Avec souvent, comme on a pu le constater à Paris, mais aussi face à Metz et Bastia, des secondes périodes avec une vraie baisse de régime. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. On a vu à Lyon ou à Marseille que l'équipe avait des ressources, sans s'inscrire dans la durée pour autant.

. © Radio France - Alexandre Audabram

On a presque tout dit et tout démontré sur la jeunesse de cette équipe qui va devoir lutter avec son manque d'expérience pour espérer se maintenir en Ligue 1. Du manque de cadres aguerris pour accompagner cette jeunesse. Inutile de répéter tout cela : même si les Rémois ont réussi malgré tout à récolter 24 points en 22 matches, ce qui n'est finalement pas si mal au regard de l'effectif, c'est maintenant, dans le début de la 2e phase puis le sprint final qu'il va falloir faire ses preuves.

D'abord la lutte pour le maintien

Aujourd'hui, le Stade de Reims est dans la lutte pour le maintien. Le nier serait une erreur sans pour autant perdre de vue l'objectif de terminer ente la 8e et la 14e place, ce qui est encore potentiellement possible alors qu'il reste 16 matches à disputer. Reste à savoir de quelle manière : à la faveur d'un succès dans les dernières journées qui vous assure cette 14e place a minima, sur le gong, ou alors en s'installant concrètement dans cette zone 8e-14e le plus vite possible s'éloignant du fond de la classe. Cette seconde option est évidemment celle recherchée même si la période est morose. Alors que se présente au stade Delaune, une équipe de Bordeaux (17e et premier non relégable, avec 4 points de retard sur les Rémois) remaniée avec l'arrivée de quatre recrues au mercato d'hiver, pour renforcer notamment le secteur défensif. Les Bordelais viennent à Reims pour poursuivre leur opération maintien, revigorés par leur succès 4 - 3 face à Strasbourg il y a 15 jours. En tout cas, tout autre résultat qu'une victoire ce dimanche, voire une troisième défaite consécutive en Ligue 1, plus l'élimination en Coupe de France, plongerait le Stade de Reims dans une crise de résultat très inquiétante. Ce mois de février avec des oppositions face à Bordeaux donc, puis à Nantes, face à Brest et enfin à Monaco va donner le ton du reste de la saison.

LE GROUPE