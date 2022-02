Ligue 1 (J23) : Un Stade de Reims grand cru écrase Bordeaux et se relance en championnat (5-0)

Une fois de plus, Hugo Ekitiké a lancé les siens en inscrivant son 9e but en L1 cette saison

En difficulté depuis le début de l'année, le Stade de Reims a retrouvé le sourire ce dimanche après une partie largement favorable. Très vite, le match était animé par des Rémois très volontaires, mais encore stériles. A tel point que ce sont les Bordelais qui se créent la meilleure situation après un quart d'heure de jeu. La faute à une incompréhension entre Wout Faes et Yunis Abdelhamid. Dans un match à l'intensité inégale, seul Ghislain Konan parvenait à créer le danger sur son côté gauche. Mais comme trop souvent, le sort s'acharnait sur le Stade de Reims. Coup sur coup, El Bilal Touré puis Moreto Cassama sortaient sur blessure.

5 buts, 3 blessés

Il fallait tout de même que la chance finisse par sourire aux Rémois. Sur un centre venu de la droite, Hugo Ekitiké était retenu par le bras et obtenait un penalty. Si l'attaquant rémois manquait sa frappe, il profitait d'un second ballon pour ouvrir le score et communier avec le public de Delaune. Et si les Rémois conservait l'avantage jusqu'à la pause, ils devaient rejoindre les vestiaires à dix après une nouvelle blessure, de Thomas Foket. Pas de quoi entamer le moral des troupes.

Dès le retour des vestiaires, Marshall Munetsi profitait des errances défensives girondines pour doubler la mise en envoyant un missile sous la barre du gardien bordelais. Galvanisés face à une équipe démobilisée, les Rémois n'allaient pas resserrer l'étreinte. Une splendide frappe de loin d'Azor Matusiwa et une réalisation de Wout Faes allaient tuer tout suspens, tandis que Marshall Munetsi allait de son doublé en se baladant dans la surface adverse. Et l'expulsion de la dernière recrue ukrainienne Danylo Ignatenko n'allait rien arranger. Voilà les Rémois à nouveau sur de bons rails, et avec un moral regonflé malgré trois blessures contraignantes. De quoi dépoussiérer quelques statistiques des livres d'histoire. De quoi surtout regarder devant, plus que derrière au classement

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims bat Bordeaux 5-0

Arbitre : Antony Gautier

: Antony Gautier Spectateurs : 8550 environ

: 8550 environ Buts - Ekitiké (40e), Munetsi (47e, 76e), Matusiwa (59e), Faes (62e) pour Reims

- Ekitiké (40e), Munetsi (47e, 76e), Matusiwa (59e), Faes (62e) pour Reims Avertissements - au Bordelais Ui-Jo Hwang (39e)

- au Bordelais Ui-Jo Hwang (39e) Exclusion - du Bordelais Danylo Ignatenko (72e)

- du Bordelais Danylo Ignatenko (72e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi - Matusiwa, Cassama (Munetsi, 36e), Foket (Locko, 46e) - Mbuku (Adeline, 70e), Ekitiké, Touré (Van Bergen, 26e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi - Matusiwa, Cassama (Munetsi, 36e), Foket (Locko, 46e) - Mbuku (Adeline, 70e), Ekitiké, Touré (Van Bergen, 26e). Entr. : Oscar Garcia Bordeaux : Poussin - Mensah, Ahmedhodzic, Medioub, Pembélé (Kwateng, 74e) - Fransergio (Ignatenko, 63e), Guilavogui - Oudin (Niang, 63e), Adli (cap), Elis (Dilrosun, 63e), Hwang . Entr. : Vladimir Petkovic

