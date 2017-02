Ligue 1 (J24) - Caen se saborde face à Bordeaux (0-4)

Le Stade Malherbe de Caen n'arrive décidément pas à confirmer. Trois jours après sa première victoire de la saison à l'extérieur, les Malherbistes se sont lourdement inclinés à domicile face à Bordeaux(0-4), lors de la 24ème journée de Ligue 1.

Caen s'est tiré deux balles dans le pied. Deux grossières erreurs, de Leborgne et de Vercoutre dès les premières minutes. Rolan et Kamano en ont profité pour placer Bordeaux sur de bons rails. Le SMC n'a jamais su reprendre le fil de la rencontre, malgré les changements de joueurs et de système de Patrice Garande.

En deuxième période, les Girondins ont été sérieux et ont alourdi la marque par Kamano, encore lui, et Plasil dans les arrêts de jeu. Encore une fois, Caen n'a pas réussi à enchainer après un succès. C'est le mal de la saison.

Les deux premiers buts nous font mal. après Bordeaux a géré tranquillement. On n'est vraiment tous passés à travers ! - Jonathan Delaplace

On a été fantomatiques ! On s'est effondrés mentalement, sans se révolter. On doit montrer autre chose, pour nous, notre égo et aussi pour le public encore nombreux ce soir. Ces derniers temps c'était mieux. Il faut qu'on se reprenne vite sinon on sera dans le dur jusqu'à la fin de la saison. - Jordan Adéoti

En plus de tomber sur une bonne équipe on lui donne le match ! Dès l'engagement j'ai senti que ce serait compliqué. Techniquement, collectivement, dans l'envie il n' avait rien. Je n'ai pas vu une passe entre nos milieux de terrain ! Ce soir deux ou trois joueurs avaient leur niveau, c'est tout et on ne peut pas gagner comme ça. c'est une leçon, il ne faut rien oublier. Ni de ce match ni de la victoire à Guingamp. - Patrice Garande