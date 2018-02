Le DFCO et Troyes n'ont pas réussi à se départager mardi soir au Stade de l'Aube pour le match en retard de la 24e journée de ligue 1 (0-0). Avec ce point, les Dijonnais stoppent leur série de 7 défaites consécutives à l'extérieur en championnat.

Ce match entre l'ESTAC et le DFCO mardi soir ne restera pas dans les annales. Il était loin le football champagne auquel on pouvait s'attendre à Troyes, dans une région où le vin effervescent est roi. Les deux équipes ont manqué de justesse techniquement et ne pouvaient espérer mieux qu'un match nul.

Dès le début de la partie, les adversaires s'observent et ne tentent pas grand chose. Les minutes défilent dans cette première période et le spectacle n'est pas sur le terrain mais dans les tribunes. Les supporters dijonnais donnent de la voix et réveillent un Stade de l'Aube endormi ce mardi soir.

Sur la pelouse, il faudra attendre la demie-heure de jeu pour voir la première frappe de la partie. Le Troyen Rémi Walter ne cadre pas et envoie le cuir au-dessus des buts de Baptiste Reynet (30'). Même sort pour le ballon frappé par Adama Niane qui avait pourtant réussi à se retourner face aux cages bourguignonnes (43').

Une confiance retrouvée défensivement

Au retour des vestiaires, les Troyens accélèrent le rythme mais les Dijonnais sont en place et restent attentifs. Et lorsque la défense se fait surprendre, les Bourguignons peuvent compter sur leur gardien Baptiste Reynet, auteur d'une belle parade sur une frappe de Bryan Pelé à l'entrée de la surface de réparation (64'). Quelques minutes plus tard, c'est l'attaquant Julio Tavares qui sauve le ballon sur sa ligne, alors que la frappe de Samuel Grandsir prenait le chemin des filets.

La plus grosse occasion du match est dijonnaise. Sur un beau travail de Wesley Saïd, Naim Sliti tente sa chance sans contrôle à l'entrée de la surface troyenne. Le ballon part haut et s'écrase sur la barre transversale d'Erwin Zelazny (73'). Les Troyens tentent de réagir, sans grande conviction, et quittent les Bourguignons sur un score nul et vierge.

Au final, les Dijonnais repartent de Troyes avec un bon point pris à l'extérieur et une confiance retrouvée en défense.

La feuille de match

A Troyes (Stade de l'Aube) : Troyes et Dijon font match nul 0 à 0

(Stade de l'Aube) : Troyes et Dijon font match nul 0 à 0 Arbitre : A. Delerue

: A. Delerue Avertissements - aux Troyens Pelé (28), Ben Saada (84) ; au Dijonnais Haddadi (84)

- aux Troyens Pelé (28), Ben Saada (84) ; au Dijonnais Haddadi (84) Troyes : Zelazny - Deplagne, Vizcarrondo, Herelle, Obiang (Traoré 62) - Grandsir, Azamoum (cap), Khaoui (Ben Saada 73), Walter, Pelé - Niane (Hyun Jun Suk 68) Entr. : Jean-Louis Garcia

: Zelazny - Deplagne, Vizcarrondo, Herelle, Obiang (Traoré 62) - Grandsir, Azamoum (cap), Khaoui (Ben Saada 73), Walter, Pelé - Niane (Hyun Jun Suk 68) Entr. : Jean-Louis Garcia Dijon : Reynet (cap) - Chafik (Haddadi 65), Djilobodji, Yambéré, Rosier - Kwon (Saïd 73), Abeid, Amalfitano, Lautoa, Sliti (Jeannot 81), Tavares Entr. : Olivier Dall'Oglio

Les statistiques

Les réactions

L'entraîneur dijonnais Oliver Dall'Oglio est satisfait de ce match nul à Troyes.

Pour le Dijonnais Welsey Lautoa, titularisé au poste de milieu défensif mardi soir, le match nul entre Troyes et Dijon est logique.

