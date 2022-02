Ligue 1 (J24) - "Le plus important, c'est de réagir" prévient le Racing Club de Lens

Les lensois qui restent sur trois défaites reçoivent encore une équipe en difficulté ce dimanche 13 février à 17h au stade Bollaert : Bordeaux. Mais les Sang et Or cherchent la recette de la victoire dans cette 24e journée de Ligue 1.

"On sait qu’on est dans un moment difficile" reconnait l'attaquant Florian Sotoca après trois revers face à Marseille, Monaco et à Lorient. Mais avec 33 points et la neuvième place, le Racing Club de Lens peut relativiser en regardant son adversaire du jour, ce dimanche 13 février : Les Girondins de Bordeaux sont 19e, avec 20 points, restent sur une victoire et 5 défaites avec 21 buts encaissés. Ils viennent de se séparer de leur entraineur, Vladimir Petkovic qui sera remplacé la semaine prochaine par David Guion.

Le Racing semble chercher la clé, depuis plusieurs semaines. Après un beau début de saison, une deuxième place au tiers du championnat, ils ont du mal à dominer pleinement dans le jeu. Mais le plus inquiétant reste ce dernier match à Lorient, (défaite 2-0 contre la lanterne rouge, 0 tir cadré).

La décla : "Nous, quand on craint moins les choses, on est tout de suite moins bon"

Après la défaite à Lorient, le coach, Franck Haise a demandé de l'unité. Parce qu'il estimait qu'il en fallait pour passer cette période compliquée, mais aussi parce qu'il pense que c'est la clé, dans le jeu de son équipe :

"Ce qui nous a permis de faire des résultats pendant 18 mois, c’est grâce à l’engagement de chacun pour le collectif. Parce qu'on est une équipe qui existe par le collectif. Les joueurs qui brillent individuellement le font parce qu'il y a tout un travail collectif qui est fait. Notre jeu est éminemment collectif. Dès qu’on a un peu moins de simplicité, on est une équipe qui a des difficultés comme tout le monde."

"Il faut être encore plus exigeants avec nous même, abonde l'attaquant Florian Sotoca. On sait qu'on est dans un moment difficile. Dans ces moments, il faut rester unis."

La défaite à Lorient, ce n'est pas qu’un problème d’intensité. Il y a aussi un problème de motivation, de se surpasser de s’aider entre nous - Florian Sotoca

Le joueur à suivre : Christopher Wooh

La blessure du titulaire en défense centrale, Jonathan Gradit, à Lorient et son absence pour plusieurs semaines va permettre au jeune joueur de débuter quelques matchs. Recruté à Nancy l'été dernier, il devrait débuter, face à Bordeaux, pour la sixième fois de la saison. A chaque fois après la blessure ou la suspension d'un de ses coéquipiers. C'est lui le quatrième défenseur central dans la hiérarchie. Il a encore une fois l'occasion d'aller chercher du temps de jeu.

La compo "France Bleu Nord" :

Farinez - Médina, Danso, Wooh - Frankowski, Clauss - Fofana, Doucouré, Kakuta - Kalimuendo, Sotoca