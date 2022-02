Ligue 1 (J24) | Le Stade de Reims à Nantes pour confirmer sa dynamique (15 heures)

Il faut désormais espérer que les dimanches se suivent et se ressemblent. Non pas forcement par le nombre de buts inscrits par le Stade de Reims, mais plus par la qualité de la prestation et surtout les bons résultats. Après l'ivresse du match de Delaune face à Bordeaux, les Rémois vont être confrontés à un tout autre style d'adversaire ce dimanche, le FC Nantes. Rien à voir avec l'équipe qui la saison dernière, a lutté jusqu'au bout pour le maintien, devant même aller vers un match de barrage face à Toulouse. Cette saison, ce FC Nantes là a réussi à s'offrir un quotidien beaucoup plus paisible. Les Nantais ont 32 points (11e) et peuvent aborder sereinement une deuxième partie de saison excitante avec en prime une demi-finale de Coupe de France début mars face à Monaco. Les Rémois sont donc prévenus, ce FC Nantes là sera difficile à manier avec sa force offensive mais aussi cette rigueur derrière.

Encore 8 absents à déplorer

Même si au match aller, les hommes d'oscar Garcia avait réussi à surclasser leur adversaire (3-1) et à s'offrir une première victoire de la saison au Stade Delaune. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois sera encore privé de 8 joueurs même si la bonne nouvelle de la semaine reste le retour progressif du milieu de terrain Arber Zeneli, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en début de saison. S'il ne sera pas prêt pour ce match au Stade de la Beaujoire, il fera probablement sont retour la semaine prochain au stade Delaune face à Brest.

-> A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30.

LE GROUPE