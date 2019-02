Ligue 1 (J24) | Le Stade de Reims évite le surplace en prenant un point à Toulouse (1-1)

A l'image du duel entre Suk et Cahuzac, la rencontre entre Reims et Toulouse était disputée dimanche

Toulouse, France

Le sort n'aura pas été conjuré ce dimanche. Ni pour Reims, ni pour Toulouse. Le premier espérait enfin prendre le meilleur sur des Haut-Garonnais prenables cette saison, le second, privé de victoire à domicile depuis fin août, souhaitait enfin gagner à domicile. C'est finalement un score de parité attendu qui a conclu une rencontre pourtant disputée. Si l'engagement et les intentions n'étaient pas à remettre en cause à l'occasion de cette 24e journée de championnat, il a fallu une bonne demie-heure pour trouver une once de rythme et quelques tentatives offensives.

Le contenu est tout de même bien meilleur après la pause. Et rapidement sur une magnifique ouverture en direction de Mathieu Cafaro côté gauche, le milieu stadiste sert idéalement Rémi Oudin dont la reprise de près fait mouche aux dépens d'une défense toulousaine bien laxiste (55e). Le moment choisi par les protégés d'Alain Casanova pour réagir et pousser les Marnais à reculer. Les sorties de Suk et Dingomé n'aident pas les hommes de David Guion à conserver le ballon. Et si Boulaye Dia est tout proche de doubler la mise, Edouard Mendy doit aussi s'interposer plusieurs fois. Il ne pourra rien sur cette action individuelle de Max-Alain Gradel, revigoré en deuxième période, qui se défait de Yunis Abdelhamid avant d'adresser une belle volée du gauche (80e). La fin de match est tendue et le gardien rémois doit s'illustrer plusieurs fois pour éviter le pire. Un point de pris qui permet au Stade de Reims d'avancer encore. Avec 35pts, les Rémois demeurent invaincus depuis désormais 8 matchs.

A Toulouse (Stadium), Toulouse et le Stade de Reims font match nul 1-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 15240

: 15240 Arbitre : M. Karim Abed

M. Karim Abed Pelouse : bonne

: bonne Buts : Gradel (80e) pour Toulouse ; Oudin (55e) pour Reims

Gradel (80e) pour Toulouse ; Oudin (55e) pour Reims Avertissements - aux Toulousains Yannick Cahuzac (12e) et Gen Shoji (84e) ; aux Rémois Tristan Dingomé (26e), Hyun-Jun Suk (45e), Boulaye Dia (71e), Thomas Fontaine (85e)

aux Toulousains Yannick Cahuzac (12e) et Gen Shoji (84e) ; aux Rémois Tristan Dingomé (26e), Hyun-Jun Suk (45e), Boulaye Dia (71e), Thomas Fontaine (85e) Toulouse : Reynet - Shoji, Jullien, Sylla, Diakité, Cahuzac, Sangaré, Durmaz (Manuel Garcia, 73e), Gradel, Iseka (Sanogo, 61e), Dossevi (Jean, 68e). Entr. Alain Casanova

: Reynet - Shoji, Jullien, Sylla, Diakité, Cahuzac, Sangaré, Durmaz (Manuel Garcia, 73e), Gradel, Iseka (Sanogo, 61e), Dossevi (Jean, 68e). Entr. Alain Casanova Reims : Mendy – Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Fontaine, 76e), Cafaro, Oudin (Zeneli, 85e), Suk (Dia, 66e). Entr. : David Guion

