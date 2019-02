Ligue 1 (J24) | Le Stade de Reims veut poursuivre sa série d'invincibilité à Toulouse (15h)

Battus deux fois par les Toulousains en l'espace de deux mois, les Rémois seront à nouveaux opposés à une équipe qui n'a plus gagné sur se pelouse depuis le mois d'août dernier. L'idée sera aussi côté rémois d'entretenir une série de 7 matches sans défaite.

En Coupe de France au mois de janvier, les Rémois avaient été éliminés aux tirs au but sur la pelouse de Toulouse.

Reims, France

C'est le troisième acte d'une opposition qui n'a pas vraiment réussi aux Rémois depuis le début de la saison. Pour la 3e fois en deux mois, Rémois et Toulousains vont s'affronter une ultime fois cette saison. Après le match aller perdu à Delaune 1 à 0 et l'élimination en 16e de finale de la Coupe de France, le Stade de Reims sera une nouvelle fois au Stadium de Toulouse pour tenter enfin de bousculer ces Toulousains. Ce que les joueurs rémois avaient réussi à faire lors des deux précédentes rencontre mais sans pour autant que cela se traduise par un résultat positif. Ils vont affronter une équipe toulousaine qui n'a plus gagné à domicile depuis la fin du mois d'août, c'était face à Nîmes alors que Reims reste sur une série d'invincibilité de 7 matches en championnat.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Toulouse FC - Stade de Reims

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

: Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

: Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

: Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

: Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Pablo CHAVARRIA (nez), Ghislain KONAN (dos), Moreto CASSAMA (choix), Axel DISASI (choix), Moussa DOUMBIA (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Sheyi OJO (choix), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @ToulouseFC - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce dimanche à partir de 14h30 #TFCSDR#FBsportpic.twitter.com/PQVf3rhF02 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 9, 2019

VIDEO | Hyun-Jun Suk évoque son retour à la compétition, son but face à Marseille, son statut dans l'équipe du @StadeDeReims et son adaptation au club rémois #FBsportpic.twitter.com/KMjd98RHB2 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 8, 2019