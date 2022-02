Ligue 1 (J24) : Lille dos au mur avant d'affronter Montpellier

La décla : Qui gardera le but lillois à Montpellier ?

Le croate Ivo Grbic, auteur de deux énormes bourdes face au PSG, a aujourd'hui de nombreux détracteurs. Ces derniers aimeraient voir Jocelyn Gourvennec redonner sa chance à Léo Jardim. La doublure lilloise avait joué 3 rencontres en tout début de saison : Le trophée des Champions remporté face au PSG (1-0) et 2 rencontres de ligue 1 : à Metz (3-3) et devant Nice (0-4). En conférence de presse l'entraîneur lillois n'a donné aucun indice sur le nom du gardien qui débutera face à Montpellier : "On a beaucoup échangé ensemble avec Grbic. Ivo a aussi parlé avec le président. Le plus important c'est de savoir si Ivo sera à 100% pour jouer ce samedi."

Jocelyn Gourvennec a fait le point avec Ivo Grbic Copier

Le joueur à suivre : Hatem Ben Arfa déjà au niveau

La recrue lilloise a confirmé qu'elle était déjà dans le rythme. Il ne lui manque aujourd'hui qu'un petit but. Pour sa première sous les couleurs des Dogues, le 22 janvier, Ben Arfa était rentré en fin de match à Brest et s'était offert une balle de but dans les derniers instants de la rencontre. Mais Bizot, intouchable ce jour-là, avait réalisé la parade parfaite. Dimanche dernier, l'ancien bordelais a cette fois-ci signé sa première titularisation et n'a eu besoin que d'une petite trentaine de minutes pour offrir, après un superbe mouvement, le but de l'égalisation à Botman face au PSG.

La stat : Eviter la série de 3 défaites

Lille doit absolument retrouver le chemin de la victoire afin de stopper l'hémorragie. Les Nordistes restent sur 2 défaites de rang : 2-0 à Brest et 5-1 devant le PSG. Une troisième défaite à Montpellier ferait vraiment tâche dans le paysage et compliquerait sérieusement la donne dans la course aux places européennes. Perdre deux matchs de suite, toutes compétitions confondues, n'était jamais arrivé cette saison. Ils n'ont plus enchaîné 3 échecs depuis mars-avril 2018 ( 1-2 à Monaco, 0-1 devant Amiens et 1-2 à Bordeaux.

le onze "France Bleu Nord" : Yilmaz sur le banc ? Sanches de nouveau forfait

Grbic ou Jardim - Celik Fonte Botman Gudmundsson - Weah André Onana Bamba - Ben Arfa David