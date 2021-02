Ligue 1 (J24) - Un DFCO "revanchard" se déplace à Montpellier, pour retrouver la victoire ?

Cette saison, le DFCO aime le sud de la France, puisque les deux victoires ont eu lieu à Nîmes et à Nice. La série peut-elle se poursuivre, dimanche 7 février 2021, en déplacement face à Montpellier, pour la 24e journée de Ligue 1 ? Les "Rouges", 19èmes et avant-derniers du classement, ont vu les équipes de devant - Lorient, Nantes, Saint-Etienne - prendre le large après les deux défaites contre Lille et Lyon. Gagner à Montpellier permettrait donc de rester au contact du peloton sans se faire absorber par le Gruppetto.

Reste-t-il l'optimisme ?

Quand on supporte le DFCO, mieux vaut ne pas trop regarder les chiffres et les statistiques en ce moment. Seulement deux victoires cette saison, aucune en 2021. Seulement 15 buts marqués, attaque la plus faible de Ligue 1. On s'arrêtera là. Est-ce que le moral des joueurs tient le coup, dans cette lutte pour le maintien qui va encore durer plusieurs mois ? "On est encore optimistes, on n'est pas encore descendus, tant qu'il y a de l'espoir, il faut y aller à fond. On va se battre jusqu'au bout", répond le milieu de terrain Jordan Marié. "On va se battre jusqu'au bout", même conclusion pour l'entraîneur David Linarès, qui insiste sur la bonne dynamique dans le jeu, même si les résultats ne suivent pas.

Le DFCO est habitué à lutter pour le maintien, depuis sa remontée en 2016. Pourtant, cette saison est vraiment particulière. "Je pense que c’est la plus difficile. Les autres années je sentais un groupe plus solide, plus soudé", confirme Jordan Marié, qui regrette le manque de réussite à domicile et l'absence de public. Son entraîneur, David Linarès, tient à relativiser : "la course au maintien est toujours difficile, depuis que je suis avec les pros j'ai connu que ça, chaque saison c'était difficile". Lui aussi met en avant l'absence de public, "préjudiciable". On le rappelle, le DFCO n'a toujours pas gagné à la maison cette saison.

Le pénalty de la discorde

Sur la pelouse du Stade de la Mosson, Dijon va affronter une équipe de Montpellier qui a connu des jours meilleurs, le MHSC restant sur neuf matchs sans victoire. "C'est une équipe qui a de très bon joueurs. Ils sont peut-être un peu moins bien en ce moment, mais c'est une équipe historique du championnat", indique Linarès. Le Jurassien loue une attaque qui peut "produire des étincelles à tout moment".

Les Dijonnais descendent dans le sud avec une envie de revanche. Le match aller, fin septembre 2020, s'était soldé sur un score nul de 2-2. Au delà du résultat, le scénario avait été cruel pour les Dijonnais, avec un pénalty plus que litigieux concédé dans les toutes dernières minutes après une "faute" sur Andy Delort. "On a volé la victoire à mes joueurs", avait regretté l'entraîneur de l'époque Stéphane Jobard. Plus de quatre mois plus tard, le souvenir semble encore vif chez les "Rouges". "Je l'ai dans la tête, c'était un nul au goût amer, c'est sur qu'on va être revanchards", indique Jordan Marié.