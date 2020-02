Ligue 1 (J24) | Un Stade de Reims apathique prend l'eau à Strasbourg (3-0)

Strasbourg, France

C'est peut-être le chiffre qui permettra de comprendre la déroute rémoise ce dimanche à Strasbourg. Zéro, comme le nombre de tirs cadrés dans la rencontre. A ce rythme, difficile d'offrir un spectacle de qualité et d'espérer grand chose. La prestation fut en effet indigeste côté rémois. Dès l'entame, la pression était alsacienne. Certes la domination n'était pas insupportable. Mais elle avait l'avantage d'user des Rémois sans génie. Le manque de sérénité de Nicolas Lemaître empêchait les Rémois d'évoluer trop haut sur le terrain.

A subir, les Rémois allaient finir par craquer. Pas fatigués par les tentatives rémoises, les défenseurs alsaciens s'autorisaient le surnombre dans le camp adverse. Une bonne idée qu'Alexander Djiku allait convertir en but au retour des vestiaires à la réception d'un corner. De quoi confirmer la vulnérabilité rémoise sur coup de pied arrêté. Débloqué, le match n'allait pas s'enthousiasmer pour autant. Les changements rémois n'apportaient pas beaucoup plus de percussions et le déchet technique empêchait toute offensive sérieuse. Pire le Stade de Reims allait boire le calice jusqu'à la lie. D'abord en encaissant un second but à l'issue d'un contre foudroyant conclu par Majeed Waris, puis un penalty transformé par Kenny Lala. Accident ou vraie faillite ? Eléments de réponse dès dimanche prochain à Rennes

. -

A Strasbourg (Stade de la Meinau), Strasbourg bat le Stade de Reims 3-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 25241

: 25241 Arbitre : M. Thomas Léonard

M. Thomas Léonard Pelouse : bonne

: bonne Buts : Djiku (49e), Waris (82e), Lala (93e, sp) pour Strasbourg

Djiku (49e), Waris (82e), Lala (93e, sp) pour Strasbourg Avertissements - au Strasbourgeois Dimitri Liénard (45e) ; aux Rémois El Bilal Touré (67e)

au Strasbourgeois Dimitri Liénard (45e) ; aux Rémois El Bilal Touré (67e) Strasbourg : Sels - Lala, Djiku, Carole, Mitrovic, Zohi (Bellegarde, 73e), Sissoko, Liénard, Thomasson (Simakan, 80e), Waris, Ajorque (Mothiba, 90e). Entr. : Thierry Laurey.

: Sels - Lala, Djiku, Carole, Mitrovic, Zohi (Bellegarde, 73e), Sissoko, Liénard, Thomasson (Simakan, 80e), Waris, Ajorque (Mothiba, 90e). Entr. : Thierry Laurey. Reims : Lemaître – Konan, Abdelhamid, Disasi, Kamara – Cassama (Munetsi, 79e), Romao (cap) (Mbuku, 59e), Chavalerin, – Doumbia, Dia, Touré (Kutesa, 73e). Entr. : David Guion.

. -

. -

à venir