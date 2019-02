Ligue 1 (J25) : 14 finales pour un maintien avec un duo Mercadal-Courbis

A la veille de la réception du RC Strasbourg pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen a annoncé l'arrivée de Rolland Courbis au chevet de Fabien Mercadal et de l'équipe première. Il reste quatorze matchs à ce duo pour maintenir le club dans l'élite.

Caen - France

Mercredi contre Nantes (0-1), Caen, avant-dernier de Ligue 1, "a touché le fond de la piscine", dixit son entraîneur Fabien Mercadal. Ses dirigeants, le président Gilles Sergent en tête, on donc décidé de solliciter l'expérimenté Rolland Courbis pour venir au chevet de l'équipe fanion.

On n'a pas mis sur écoute le téléphone du nouvel homme fort du SMC mais lors de son appel à la rescousse à l'ancien coach de l'OM, il aurait pu parodier Isabelle Adjani : "Viens vite au fond de la piscine, repêcher ta petite sardine, l'empêcher de se noyer, au fond de toi la garder".

Gilles Sergent officialise l'arrivée de Rolland Courbis, qui n'est pas présent en conférence de presse pour des raisons d'accord avec RMC. #SMCaen#Courbispic.twitter.com/fjhS6cIcsJ — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 16, 2019

"Rolland va apporter sa verve, son expérience de ce type de situation", explique Gilles Sergent pour justifier son choix d'accoler un grand nom du football français (plus de 400 matchs de joueur professionnel, plus de 820 matchs entraînés) à celui de son entraîneur insuffisamment expérimenté dans l'élite. Il l'assure, la décision de l'arrivée du technicien marseillais s'est faite "ensemble", avec le directoire et surtout Fabien Mercadal.

Volonté de garder le staff

Toujours lié à RMC, le consultant sportif doit encore régler des problèmes administratifs avec son nouveau directeur d'antenne avant d'opiner complètement pour sa signature au SMC, même s'il était présent lors de l'entrainement à huis clos de ce samedi d'après-midi. Il s'est d'ailleurs adressé aux joueurs.

Pour expliquer l'arrivée de Rolland Courbis, le président malherbiste a étayé sa démarche. "Il y a la solution classique (ndlr, changer d’entraîneur) mais je n'ai pas souhaité le faire. Tout d'abord parce que _l'équipe est derrière Fabien. Il y a une adhésion_. Très globalement, le groupe bosse bien, mais il y a besoin d'un souffle nouveau. Maintenant, c'est intéressant d'avoir ce supplément de discours, ce supplément d'âme pour qu'il y ait une dynamique qui permette d'atteindre l'objectif fixé par le club", à savoir le maintien en Ligue 1.

Mercadal : "le vestiaire avait besoin de fraîcheur"

Au SMC, on l'assure, la volonté n'est pas de mettre Fabien Mercadal et son staff "sous tutelle". "Dans le brouillard" depuis quelques semaines, le technicien numéro 1 du Stade Malherbe assure voir "d'un bon œil" l'arrivée de Courbis.

"Avec Rolland, on s'appelait avant. Il y a une qualité que je n'ai pas, c'est l'expérience de la Ligue 1. Lui l'a. _Il arrive avec sa fraîcheur, on va échanger beaucoup_. Il sera un œil extérieur, proche. Il vient de passer ensemble la séance de ce samedi, à huis clos. Il a parlé au groupe aujourd'hui sans avoir encore de réelles fonctions", Fabien Mercadal

Le désir de l'équipe dirigeante caennaise est aussi de ne pas se séparer dès maintenant de Fabien Mercadal. "Si je ne souhaite pas que Fabien aille jusqu'au bout du contrat, je fais un autre choix", éclaircit le président, qui a sans doute dû prendre en considération dans son choix les émoluments de licenciement qu'il aurait eu à sortir en cas de décision plus radicale.

Fabien Mercadal sur l'arrivée de Rolland Courbis à ses côtés au @smcaen : "Il y a une qualité que je n'ai pas, que je ne peux pas acheter, c'est l'expérience en Ligue 1."#SMCaen#Ligue1#FBsportpic.twitter.com/Bkzk9Ld3Wy — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 16, 2019

Dorénavant chaperonné par une "Grande gueule" du foot français, Fabien Mercadal devra s'adapter au quotidien. Une nouvelle donne qui ne semble pas le déstabiliser plus que ça.

"Il y a des confrontations d'idées dans le staff depuis le début de la saison. Je déciderai toujours mais avec une ouverture d'esprit. Dans les moments où ça tangue, tout le monde doute, on a besoin d'être rassuré. Rolland valide le fait que l'on travaille bien. Il dit que les joueurs ont de la qualité, que le staff aussi. Comme il a de l'expérience, les gens le croient. Il est positif parce qu'il y croit vraiment".

L’entraîneur caennais espère que Rolland Courbis arrive avec la perche qui l'aidera à extirper son équipe du fond de la piscine. L'avantage dont il bénéficie, c'est que la surface n'est qu'à deux bouffées d'oxygène. Toutefois, rien n'est plus difficile que les derniers efforts lorsqu'on est déjà en apnée depuis un bout de temps.

Caen n'a plus gagné depuis six matchs, plus marqué depuis quatre, n'a remporté que trois rencontres sur 24 cette saison. Reste quatorze rendez-vous, "un nouveau mini-championnat" pour valider le maintien en Ligue 1, "au soir de la 38ème journée ou après les barrages"