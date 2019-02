Ligue 1 (J25) : Caen prend son premier point en 2019, en attendant mieux avec Courbis

A l'image de toute l'attaque caennaise, Beauvue s'est heurté à une défense strasbourgeoise solide et déterminée à ne pas encaisser de but.

Caen, France

Après sonrésultat nul face à Strasbourg, Caen est toujours collé à l'avant-dernière place du classement de Ligue 1. Toutefois, il est le seul à ne pas avoir perdu ce weekend parmi les candidats au maintien. Amiens, Guingamp, et Dijon ont tous trois perdu. le SMC aurait pu griller la politesse et prendre la pole position de la course au maintien en cas de victoire, mais il n'a pas su, pas pu accélérer assez pour cela.

Dans une rencontre apathique où seul un exploit individuel ou un coup de pied arrêté aurait pu faire pencher la balance, Caen a déjà su ne pas perdre. Une première depuis un mois et demi et le début de la phase retour. Après cinq défaites de rang en championnat, le club normand n'a pas perdu face aux Alsaciens , et c'est une petite victoire en soi. Il remet le moteur en route pour la première fois de l'année 2019, et il faut déjà s'en satisfaire. C'est triste mais c'est la réalité de cette saison.

"Dans la période qu'on vit, on apprécie ce point"

Le vestiaire s'est fixé une feuille de route sur les 14 derniers matchs, avec des marches à gravir petit à petit, des objectifs concrets. Nul doute qu'au sortir du match face au club alsacien, Mercadal et ses troupes pourront cocher deux cases : celle du match nul et celle du clean sheat. Brice Samba a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le 11 novembre et le déplacement à Bordeaux (0-0).

La réaction de Brice Samba après le nul sans but face à Strasbourg. #SMCRCSA#FBsportpic.twitter.com/7iwhJ6It6v — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 17, 2019

"On ne passe pas d'une spirale négative de 5 défaites à une montée à la lune. Tout le monde sent que de la fraîcheur est arrivée. On s'est fixé un objectif personnel, en interne et aujourd'hui, on a pris un point, ça en fait partie. Maintenant, il faudra mettre en place des stratégies pour gagner des matchs. On sait que sur ces 13 prochains matchs, si on fait ce qu'on s'est dit, le Stade Malherbe restera en Ligue 1", Prince Oniangué, capitaine du SM Caen

Fabien Mercadal et Claudio Beauvue en conviennent "les joueurs ne manquent pas de technique mais sont en déficit de confiance et ont du mal à exprimer leur potentiel". L’entraîneur malherbiste constate que son équipe a été "bonne dans le domaine défensif et dans celui de l'organisation, reste à enflammer les matchs d'un point de vue technique".

1 point sur 18 possibles depuis début janvier, Fabien Mercadal fait les comptes après le nul contre @RCSA. #FBsport#SMCRCSApic.twitter.com/AATr3vfeB7 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 17, 2019

Sur la planète rouge et bleu, on attend surtout avec impatience et espoir l'arrivée réelle de Rolland Courbis. Elle reste encore à finaliser en ce début de semaine. Le déclic n'a pas pu venir du mercato, puisque Caen n'a pas su attirer la perle rare offensive qu'il recherchait, alors, au Stade Malherbe, on fonde beaucoup d'espérance en l'expérience du coach marseillais.

Samba : "Je ne sais pas si Courbis est magicien..."

Il est intervenu plusieurs fois durant le weekend, lors de l'entrainement de veille de match, dans les vestiaires avant le coup d'envoi, à la mi-temps et au sortir de la rencontre. "On sent le vécu, réagit Brice Samba. _Je ne sais pas s'il est magicien ou pas_, les autres matchs nous le diront. Il nous a félicité après le match, notamment sur l'investissement". Entré en fin de match, Claudio Beauvue vante aussi "l'expérience" de Courbis. "Forcement que ça nous plait. Après, dire que ça a été quelque chose qui nous a mis dans le coup, j'espère ! Il faudra profiter de ce plus pour franchir ce cap qui nous ferait passer d'une équipe très moyenne a une équipe moyenne qui peut se maintenir en Ligue 1.

Il reste 13 matchs de championnat, peut-être deux de plus si barrages il y a, au club normand, et au duo Mercadal-Courbis pour réussir ce pari, remporter ce mini-championnat du maintien entre les quatre pires équipes de l'élite française.

