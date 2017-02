Ligue 1 (J25) : Caen enneigé à Dijon (0-2)

Le Stade Malherbe de Caen a manqué l'occasion de se relancer lors de la 25ème journée de Ligue 1. A Dijon, sous la neige, dans un duel équilibré, les Caennais n'ont pas été assez réalistes, au contraire des dijonnais, vainqueurs grâce à Abeid et Diony. Caen glisse dans la zone rouge (18e).

En déplacement, lorsqu'on ne marque pas, il est important de savoir repartir sans encaisser de but. Caen n'a, encore une fois, pas su réaliser cette performance. Pour la dixième fois en treize déplacement, le Stade Malherbe repart sans point et a alourdi sa différence de but négative.

Pourtant, la rencontre a été équilibrée entre Bourguignons et Normands. Sous la neige et sur une pelouse blanchie, le round d'observation a duré une demi-heure, avant que les locaux ne déclenchent les hostilités. Tavares, quasiment à bout portant, oblige Vercoutre à la parade d'une manchette de la main droite.

Dans la foulée, Santini dévisse sa reprise seul face à Reynet après un superbe centre de Bessat. Dijon réagit et punit le SMC. Diony déborde Yahia puis centre en retrait pour Abeid. Le tir du milieu dijonnais, dévié par le tacle de Da Silva, trompe Vercoutre (1-0, 40'). Quelques minutes plus tard, Santini manque à nouveau l'occasion de scorer. Seul face au but, il ne cadre pas sa frappe.

En deuxième période, Patrice Garande change de sytème en lançant Karamoh et Bazile aux places de Seube et Louis mais le manque de réalisme reste. Karamoh croise trop son tir devant Reynet. A trop gâcher, Malherbe se fait punir. Diony crucifie Vercoutre juste avant l'emballement final (86').

Malgré un effort offensif supplémentaire avec l'entrée de Malbranque, Caen bute irrémédiablement sur Reynet. Successivement, Santini, Karamoh et Malbranque voient leurs tentatives repoussées puis captées par le portier bourguignons.

Avec cette deuxième défaite consécutive, le Stade Malherbe se fait doubler par son adversaire du soir, mais aussi par Angers, pour retomber dans la zone rouge, 18ème, la place du barragiste. Caen n'avait plus perdu deux fois de suite depuis fin octobre.

"On n'a pas fait un mauvais match mais on l'a perdu . On s'est créé cinq occasions nettes mais on a surtout fait une erreur en première mi-temps, qui ne pardonne pas. On a pris un paquet de but comme ça cette saison avec une couverture défaillante, il va falloir le rectifier. On passe toute la deuxième mi-temps dans le camp adverse, en essayant de revenir. OnCompte tenu des conditions, les deux équipes ont essayé de jouer mais on sait très bien que la première équipe qui marque a beaucuop de chances de gagner. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans la situation de Guingamp la semaine dernière, c'est un peu pareil. Le foot c'est être efficace et réaliste. Aujourd'hui, il nous a manqué ça". Patrice Garande, entraineur du SM Caen

"On a fait un bon match, on s'est créé des occasions, mais ce n'était pas notre jour. J'ai raté beaucoup d'oppportunités, les autres aussi, mais quand tu n'arrives pas à marquer, tu ne peux pas espérer gagner. Lorsque tu es attaquant, tu te dois de marquer". Ivan Santini, attaquant du SM Caen

"La première mi-temps était assez équilibrée, dans le jeu et au niveau des occasions. Ils marquent sur leur temps fort. Ensuite, on a fait une très, très grosse deuxième mi-temps. Malheuresment, on est tombé sur un grand gardien et Dijon s'est bien battu. Mais on retrouvé un état d'esprit et des qualités dans le jeu qui peuvent nous faire espérer de plus beaux jours. On n'est pas mort, on n'est pas décroché. Si on met ces valeurs et cet etat d'esprit, on arrivera à atteindre cet objectif qui est le maintien". Jordan Adéoti, défenseur du SM Caen

"Je trouve très honnêtement que compte tenu du déroulement du match, c'est un peu dur. Au minimum, un match nul était équitable. Ce n'est pas de la faute de Dijon si Santini ne marque pas ses occasions seul devant le but. Si le Stade Malherbe continue à jouer comme ça, je ne suis pas abattu en vue de l'objectif de maintien". Jean-François Fortin, président du SM Caen