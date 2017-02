Ligue 1 (J25) - Caen à la relance à Dijon, adversaire direct pour le maintien

Quatre jours après sa déroute à d'Ornano face à Bordeaux (0-4), le Stade Malherbe de Caen (16ème) repart en conquête à Dijon (17ème), concurrent pour le maintien. Les Normands devront utiliser la même recette qu'à Guingamp, il y a une semaine, où ils ont décoché leur première succès en déplacement.

Repartir du bon pied face à un concurrent direct pour le maintien, tel est l'objectif du Stade Malherbe de Caen à Dijon, lors de la 25ème journée de Ligue 1. Face à une équipe capable de contrarier Monaco (1-1) et Lyon (4-2) dans son stade Gaston Gérard, mais de coincer contre les mal classés (0-0 contre Metz et Lille, 3-3 contre Montpellier et Guingamp, 0-1 contre Nantes) les Caennais tenteront de poursuivre leur invincibilité naissante à l'extérieur.

Une semaine après sa première victoire de la saison en déplacement (1-0 à Guingamp), et quinze jours après avoir rapporté un nul de Bastia (1-1), l'heure est à la confirmation loin de d'Ornano, où le SMC n'a pas réussi à enchainer mercredi dernier contre Bordeaux (0-4).

#DFCOSMC - Le groupe du @SMCaen convoqué par Patrice Garande pour @DFCO_Officiel. Leborgne et Rodelin out, Guilbert et Malbranque in. pic.twitter.com/DstcGaydAG — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) February 10, 2017

Garande : "effacer le non-match contre Bordeaux"

Pour rebondir après la déroute contre Bordeaux, Patrice Garande veut que ses joueurs "se souviennent de ce qu'ils ont fait à Guingamp, et qu'ils n'oublient pas la prestation contre Bordeaux". En Côte d'Or, Caen va affronter une formation qu'il connait bien. "Dijon a été une des équipes avec qui on a bataillé en Ligue 2".

Pourtant, c'est dans l'élite, il y a deux mois, que le DFCO a joué à mauvais tour au SMC, revenant du diable vauvert pour arracher un nul à d'Ornano (voir plus bas). Ce n'est pas pour autant que les Caennais voient en ce match retour une revanche. "C'est loin Dijon (NDLR : le match aller), On sait qu'on aurait dû l'emporter. Maintenant, on est prévenu, c'est une équipe qui ne lâche rien et qui ne lâchera pas ce samedi", préviens Nicolas Seube.

Son entraineur abonde en ce sens : "Ce n'est pas une revanche par rapport au match aller. Ce match, on l'a surtout perdu tout seul, ce n'est pas comme si on devait en vouloir à Dijon". Paradoxalement, cette désillusion dijonnaise fut le point de départ de la remobilisation caennaise de l'hiver... Jusqu'à l'accroc de mardi face à Bordeaux.

A l'extérieur, déclic confirmé ?

Patrice Garande a donc de nouveau tapé du poing sur la table, ou plutôt, enfilé son costume de chef. Jeudi, dans un discours à ses joueurs, il a insisté sur plusieurs points, comme "le devoir de toujours se donner à 100%". Il a estimé qu'il y avait "une prise de conscience" de ses troupes.

Le milieu de terrain, vétéran du vestiaire, confirme : "Bordeaux est forcément une déconvenue. On sait maintenant que le maintien va se jouer jusqu'à la fin. On sait pourquoi on n'a pas été bon, on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour ne pas réitérer ce genre de performance. A l'extérieur, on a réussi à trouver quelque chose que l'on cherchait depuis longtemps (NDLR : neuf mois). C'est un mélange d'état d'esprit, de physique et le fait de travailler tous ensemble".

#DFCOSMC - Nicolas Seube : "à l'extérieur, on a réussi à trouver quelque chose que l'on cherchait depuis longtemps !" pic.twitter.com/EgQVyMIdQO — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) February 10, 2017

A Dijon, le Stade Malherbe sait qu'il aura affaire à une équipe qui lui ressemble mais "qui n'a pas le même vécu en Ligue 1". Même privé de plusieurs joueurs-clés (Abdelhamid, Abeid, Lees-Melou), le DFCO reste une formation capable d'exploit, comme elle l'a montré au match aller. Son duo d'attaque Tavares-Diony est très complémentaire, "d'ailleurs, le second ressemble à Andy Delort, il pèse énormément sur les défenses", ponctue Patrice Garande qui connait donc très bien les écueils à éviter en Côte d'Or.

A l'aller, un scenario extraordinaire

Le match aller, conclut sur le score de 3-3, résume parfaitement la saison des deux équipes, capables du meilleur, comme du pire au sein d'un même match. Caen avait alors réalisé sa meilleure première période de l'année, menant 3-1 à la pause, avant de s'effondrer inexplicablement en supériorité numérique au retour des vestiaires.

D'un pénalty non sifflé pour une main de Varrault à la réduction du score de Diony, à peine deux minutes s'étaient écoulées. Sous pression, à côté de son sujet, Caen avait fini par craquer. A dix minutes du terme, Yahia marquait contre son camp. En toute fin de match, il s'en fallu de peu que l'une ou l'autre équipe ne l'emporte.

Rendez-vous

Dijon FCO - SM Caen, 25ème journée de Ligue 1, samedi 11 février à 20h, avant-match dès 19h30 sur France Bleu.