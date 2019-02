Ligue 1 (J25) | Le Stade de Reims à Montpellier pour un duel inattendu du haut du classement (15h)

Montpellier, France

Suivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30

On aurait pu s'attendre à ce que ce déplacement à Montpellier soit une étape de plus à franchir pour assurer son maintien en Ligue 1. Mais à l'inverse, sans pour autant afficher de nouvelles ambitions, le Stade de Reims va disputer ce match avec comme conséquence possible, une 5e place au classement de la Ligue 1 à l'issue de la 26e journée. Pour cela, il faudrait bien sûr l'emporter sur la pelouse héraultaise, ce qui sera loin d'être une simple mission, et espérer que dans le même temps, Rennes s'impose face à Marseille (17h). Drôle de situation dans laquelle se retrouve le club rémois même si elle n'est pas vraiment désagréable. Les Rémois vont pouvoir jouer libérer après avoir assurer leur maintien le Ligue 1, et essayer aussi de poursuivre une série en cours de 9 matches sans défaite en championnat. Pour ce déplacement, l'entraîneur rémois David Guion pourra compter sur le retour de Pablo Chavarria. Mathieu Cafaro qui souffre d'une tendinite au genou sera lui absent.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Montpellier - Stade de Reims

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

: Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET.

: Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET. Milieux : Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

: Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

: Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Ghislain KONAN (dos), Mathieu Cafaro (genou), Moreto CASSAMA (choix), Thomas FONTAINE (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Marvin MARTIN (choix), Sheyi OJO (choix), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix).

