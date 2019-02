Ligue 1 (J25) | Le Stade de Reims enchaîne en battant Rennes (2-0), et s'installe à la 7e place du championnat

Reims, France

Du soleil, un stade bien rempli, une ambiance chaleureuse, et une prestation plus qu'aboutie, les Rémois étaient comblés dimanche soir au coup de sifflet final de la 25e journée de Ligue 1 à Delaune. Des spectateurs qui ne devaient pas arriver en retard, tant le rythme était donné d'entrée de jeu. Si les Rennais se montraient vite pressants, le Stade de Reims répondait dans la foulée. On ne joue pas depuis 3 minutes que Tristan Dingomé, auteur d'un magnifique mouvement en une-deux avec Rémi Oudin, sert ensuite Boulaye Dia au point de penalty. Sans se poser de question, le jeune attaquant contrôle puis enroule du droit une frappe que Tomas Koubek ne peut qu'accompagner le ballon dans les buts.

Une action d'école qui offre une physionomie de match plus confortable aux locaux. Dès lors Reims abandonne le ballon à son visiteur et décide d'évoluer en contre. Un schéma qui plaît aux Rouge et Blanc, tout proche de doubler la mise à la 11e minute, lorsque Boulaye Dia s'échappe côté gauche. Son service pour Tristan Dingomé oblige Koubek à un premier exploit. Calmés, les Rennais se refroidissent et la rencontre tombe dans un faux rythme. Seul un coup-franc d'Hatem Ben Arfa offre quelques frissons. Trop peu toutefois pour bouger un bloc rémois solide et discipliné.

Le retour des vestiaires offre un spectacle plus soutenu. Rennes conserve le ballon stérilement, dans un système offensif qui laisse bien des espaces aux Rémois en contre. L'entrée rapide d'Arber Zeneli va dans ce sens. Habile et technique, l'international kosovar éclabousse la seconde mi-temps de sa classe. Dès son entrée en jeu, le néo-Rémois pousse d'abord Koubek à une nouvelle envolée d'une frappe qui finit sa course sur le poteau. Dix minutes plus tard, cette fois dans l'axe, il initie un contre rondement mené avant de trouver Rémi Oudin, légèrement désaxé sur la gauche. Le meilleur buteur rémois rend à nouveau le gardien spectateur d'une superbe frappe qui vient se loger sous sa barre (69e). Le sort du match est alors connu. Rennes, usé, accepte son sort. Avec 38pts, Reims peut voir venir. Il peut même rêver plus grand. Baba et Zeneli se sont révélés, Dingomé et Oudin ont confirmés. Le printemps s'annonce fleur au Stade de Reims.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Rennes 2-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 15792

: 15792 Arbitre : M. Clément Turpin

M. Clément Turpin Pelouse : bonne

: bonne Buts : Dia (3e), Oudin (68e) pour Reims

Dia (3e), Oudin (68e) pour Reims Avertissements - au Rémois Xavier Chavalerin (86e), au Rennais Ramy Bensebaïni (70e)

au Rémois Xavier Chavalerin (86e), au Rennais Ramy Bensebaïni (70e) Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Doumbia, 79e), Cafaro (Zeneli, 55e), Oudin, Dia (Suk, 64e). Entr. : David Guion

: Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Doumbia, 79e), Cafaro (Zeneli, 55e), Oudin, Dia (Suk, 64e). Entr. : David Guion Rennes : Koubek - Zeffane (Grenier, 67e), Da Silva, Bensebaïni, Traoré, Bourigeaud, André (cap), Del Castillo (Niang, 62e), Hunou (Lauriente, 86e), Gelin, Ben Arfa. Entr. : Julien Stephan

