Ligue 1 (J25) | Le Stade de Reims face au Stade Rennais pour un nouveau défi face à une équipe européenne (17h)

Reims, France

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne, à partir de 16h30

Au regard des premiers résultats de cette 25e journée de Ligue 1 (vois ci-dessous), le Stade de Reims a un bon coup à jouer ce dimanche en cas de succès face à Rennes, évidemment. D'abord, distancer définitivement les concurrents directs pour le maintien car Guingamp, Dijon et Amiens se sont inclinés dans leur opposition du week-end et Reims peut tourner la page du maintien même si l'avance est déjà très confortable. Ensuite, les Rémois pourraient un peu plus s’installer dans la première partir du tableau en doublant leur hôte du jour et dans le pire des cas en terminant cette 25e journée à la 7e place, toujours en cas de victoire, en doublant Nîmes, Nice et donc Rennes. Il y a donc un vrai enjeu, palpable, dans cette rencontre face à une équipe rennaise qui elle, essaiera de poursuivre sa bonne forme du moment en s'illustrant sur tous les tableaux. Les Rennais sont au milieu d'une double opposition en 16e de finale de la Ligue Europa face au Betis Séville. Jeudi à Rennes, ils ont fait match nul 3 buts partout face aux Espagnols et le match retour se disputera à Séville dès jeudi prochain. Si la fraîcheur physique comptera, c'est surtout l'approche mentale qui fera partie des clès de ce match, au moment d’aller chercher un exploit en Espagne que tout un club à dans les têtes. Pas de quoi se relâcher pour autant pour une équipe rémoise qui aura à faire à un gros client, ces ténors européens du championnat qui jusque là, lui ont plutôt bien réussi.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Stade Rennais

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Ghislain KONAN (dos), Moreto CASSAMA (choix), Pablo CHAVARRIA (reprise), Axel DISASI (choix), Hassane KAMARA (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Sheyi OJO (reprise), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour affronter @staderennais ce dimanche à 16 heures - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne à partir de 1§h3à #SDRSR#FBsportpic.twitter.com/btlJJuTbN2 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 16, 2019

-

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion évoque la manière dont il voit la suite de la saison #SDRSR#FBsportpic.twitter.com/cNLOuZQ2Vc — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 15, 2019