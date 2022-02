Ligue 1 (J25) : Le Stade de Reims se contente d'un point contre Brest à l'issue d'un match animé (1-1)

Les Rémois sont passés par toutes les émotions ce dimanche lors de la 25e journée de L1. Face à Brest, Reims a idéalement entamé la partie, avant que les éléments s'emballent. Un but marqué, un refusé, une blessure mais aussi un penalty arrêté, des occasions et un état d'esprit rapportent un point.

Sensations garanties... Ce dimanche, les spectateurs de Delaune ne se sont pas ennuyés, lors de la 25e journée de Ligue 1. Malgré les annonces, pas de vent du Nord ni de tonnerre de Brest. Et pourtant, la maison rémoise a été secouée plusieurs fois. Elle a finalement bien tenu et aurait même pu espérer mieux. Il faut dire que l'après-midi avait démarré fort. Partis avec de bonnes intentions, les Rémois ouvraient rapidement le score grâce à Wout Faes, à la réception d'un corner bien tiré. En confiance, les protégés d'Oscar Garcia profitaient de quelques espaces dans la défense bretonne pour prendre la profondeur. Sur l'une de ces actions, Hugo Ekitiké part seul face à Bizot et trouve le poteau. Mais surtout, il se tient l'arrière de la cuisse. Sa sortie est inévitable.

Dès lors la rencontre tourne. Brest prend confiance et se montre plus dangereux. Sur une belle action, la recrue Martin Satriano conclut parfaitement et égalise. De quoi craindre le pire pour la suite. Relancés, les Bretons poursuivent leurs efforts après la pause. Et sur une maladresse de Wout Faes, Franck Honorat obtient un penalty. C'était sans compter sur un Predrag Rajkovic décisif pour repousser la tentative de Youcef Belaïli. Pas de quoi stopper la vague brestoise. Mais ni Martin Satriano de la tête sur la transversale, ni Hugo Magnetti de loin sur le poteau, ne parvenaient à faire évoluer le score. Brest avait laissé passer sa chance. Reims comptait en profiter, sans plus de réussite. Pourtant Fraser Hornby avait bien trouvé Mitchell Van Bergen pour marquer à bout portant. Mais le but sera finalement refusé pour hors-jeu et rien d'autre ne sera pas marqué. Mais la solidarité, l'état d'esprit, la percussion collective des vingt dernières minutes, avec beaucoup de jeunesse, doit offrir de bons espoirs pour la suite. La suite, c'est Monaco dans une semaine.

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Brest font match nul 1-1

Mi-temps : 1-1

: 1-1 Arbitre : Hakim Ben el Hadj

: Hakim Ben el Hadj Spectateurs : 7500 environ

: 7500 environ Buts - Faes (4e) pour Reims ; Satriano (33e) pour Brest

- Faes (4e) pour Reims ; Satriano (33e) pour Brest Avertissements - au Rémois Nathanël Mbuku (65e) ; aux Brestois Youcef Belaïli (57e) et Paul Lasne (87e)

- au Rémois Nathanël Mbuku (65e) ; aux Brestois Youcef Belaïli (57e) et Paul Lasne (87e) Reims : Rajkovic – Locko (Sissoko, 46e), Munetsi, Faes (cap), Busi - Lopy (Adeline, 72e), Matusiwa, Flips (Hornby, 55e) - Kebbal (K. Doumbia, 55e), Ekitiké (Van Bergen, 17e), Mbuku. Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Locko (Sissoko, 46e), Munetsi, Faes (cap), Busi - Lopy (Adeline, 72e), Matusiwa, Flips (Hornby, 55e) - Kebbal (K. Doumbia, 55e), Ekitiké (Van Bergen, 17e), Mbuku. Entr. : Oscar Garcia Brest : Bizot - Duverne (cap), Brassier, Hérelle, Pierre-Gabriel (Uronen, 84e) - Agoumé, Magnetti (Lasne, 79e) - Honorat, Del Castillo (Cardona, 79e), Belaïli (Mounié, 71e), Satriano (Le Douaron, 79e) . Entr. : Michel Der Zakarian

