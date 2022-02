Ligue 1 (J25) | Le Stade de Reims, toujours affaibli par les absences, va tenter de résister à Brest (15h)

Entre les blessés et les suspensions, pas moins de 10 joueurs de l'effectif sont forfaits pour ce match au Stade Delaune. Un vrai handicap au moment d'affronter une équipe bretonne solide et qui elle ne déplore aucun absent. Tout cela s'annonce très difficile...

"Le groupe doit rester au-dessus des individualités" C'est avec ces mots que l'entraîneur du Stade de Reims Oscar Garcia a souhaité donner le ton de cette semaine compliquée où il a fallu une nouvelle fois qu'il compose avec les blessures et les absences. Et il n'est pas exhaustifs de rappeler cette longue liste bien problématique de 10 joueurs forfaits : Moreto Cassama (genou), Thomas Foket (cuisse), El Bilal Touré (cuisse), Jens Cajuste (cuisse), Valon Berisha (cuisse), Andreaw Gravillon (pied) , Moussa Doumbia (adducteurs), Arrber Zeneli (reprise) auxquels il faut ajouter ce dimanche Ghislain Konan (dos) et le capitaine Yunis Abdlehamid (suspendu). Oscar Garcia n'a jamais vu cela dans sa carrière d'entraîneur et il va devoir à nouveau composer pour tenter de mettre en difficulté le Stade Brestois qui à l'inverse, arrive au complet. Difficile d'être ambitieux dans pareille situation, juste pragmatique, fataliste sans pour autant s'avouer vaincu. Cette Ligue 1 est suffisamment surprenante parfois pour donner dans les cas les plus délicats, des issues pour le moins inattendues. Même si le 11 de départ rémois devrait être compétitif, c'est surtout les joueurs du banc de touche qui vont manquer pour d'éventuelles entrées en jeu qu'elles soient tactiques, ou imposées par de nouveaux faits de jeu. Le Stade de Reims va donc peut-être devoir faire le dos rond pendant quelques matches le temps de retrouver un effectif plus conforme aux objectifs du club, il faudra toutefois espérer ne pas trop se faire peur au classement au moment où les équipes du bas de tableau sont en pleine opération maintien.

