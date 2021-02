Ligue 1 (J25) - Assalé toujours absent pour DFCO - Nîmes, Benzia bientôt de retour ?

Le tournant de la saison est là ! Le DFCO reçoit Nîmes, dimanche 14 février 2021, au Stade Gaston Gérard. Une 25e journée de Ligue 1 sous forme de finale, entre Dijon, 19e, et Nîmes, 20e. Les "Rouges" du DFCO n'ont toujours pas gagné cette saison à domicile, et n'ont pas non plus rencontré le succès en 2021. Le bon moment pour faire mentir les tendances et les statistiques ?

Assalé toujours absent

Le DFCO peut compter sur un effectif quasiment au complet pour la réception des "Crocos". Roger Assalé, en phase de réathlétisation, ne sera pas là, même si son cas évolue de "manière positive" indique l'entraîneur du DFCO David Linarès.

Benzia sur le retour ?

Yassine Benzia, blessé gravement en mai 2020, est plus proche que jamais d'un retour. "Il reprend avec la réserve en match amical samedi, explique David Linarès. Il aura une attelle protectrice. On va voir comment il est capable de supporter le rythme de la compétition. Il a très bien travaillé physiquement. Dans les jeux, il est considéré comme un joueur lambda". Il devrait jouer entre 45 à 60 minutes indique le Jurassien, face à Nancy dans ce match amical.

