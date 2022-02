Ligue 1 (J26) : Après Chelsea, le LOSC doit vite se rassurer à Lyon

Lyon- Lille : l'an dernier, ce match avait été décisif pour le classement des deux clubs en Ligue 1 (victoire lilloise 3-2 lors de la 34e journée). Mais les deux jouaient le haut de tableau, le LOSC avait terminé champion, Lyon 4e. Ce dimanche 27 février, Lille se déplace à Lyon pour la 26e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont à 8 et 10 points du podium et la rencontre pourrait être décisive pour la fin de saison.

La décla : "On a des parcours assez semblables"

Lille et Lyon, voilà deux candidats très sérieux à la qualification en Ligue des Champions qui se retrouvent 8e et 10e au classement. "Sur la saison, les deux équipes ont lâché des points, reconnait le coach lillois, Jocelyn Gourvennec. Elles sont distancées en terme de places au classement, mais pas de points. Donc on est toujours dans la bagarre."

La rencontre de ce soir pourrait donc coûter cher. En cas de victoire, le LOSC repasserait devant l'OL, à un point. Mais une défaite et les lyonnais prendraient cinq points d'avance sur les dogues. Le podium, donc la Ligue des Champions, resterait à 10 unités. A douze matchs de la fin de la saison, ce n'est pas fatal, mais ça commence à se compliquer sérieusement.

L'entraineur Lillois croit que son équipe est capable de se transcender en fin de saison. Pour ça, il faut rester dans la course. "Pour nous comme pour eux, l'objectif c'est de faire une grosse fin de saison pour se rapprocher des clubs de tête."

Le joueur à suivre : Hatem Ben Arfa

En l'absence de Burak Yilmaz, pas dans le groupe, gêné aux adducteurs, l'ancien Lyonnais pourrait être titulaire pour la deuxième fois depuis son arrivée au LOSC. Face au club qui l'a vu éclore, l'un de ses adversaires qui lui réussissent le mieux (6 victoires en 12 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), il pourrait enfin lancer sa carrière lilloise, lui qui n'a pas encore marqué sous ses nouvelles couleurs. (Il a quand même délivré une passe décisive en 107 minutes jouées. C'était contre le PSG).

La stat : Le LOSC est moins efficace devant le but

"On se crée moins de situation que ce qu'on a pu faire dans un passé encore récent, reconnait l'entraineur des Dogues. On prépare plutôt bien mais on a du mal dans les 20 derniers mètres", précise-t-il.

Ca pèse sur le bilan offensif. Lors des huit premiers matchs de l'année, les lillois ont inscrit 8 buts. Contre 15 sur les huit derniers matchs de 2022. Meilleur buteur de Ligue 1 à la trêve, Jonathan David n'a plus marqué depuis.

La compo "France Bleu Nord" : Ben Arfa titulaire ?

Jardim - Gudmundsson, Botman, Fonte, Celik - Bamba, Xeka, Onana, Sanches - David, Ben Arfa

Yusuf Yazici en Russie : Le LOSC garde un œil sur la situation

Le monde du sport a été bouleversé par l'invasion Russe en Ukraine. Si certains footballeurs exilés en Ukraine ont demandé de l'aide pour rentrer, le Turc est en Russie, ce qui est moins préoccupant. Toutefois, il est toujours sous contrat avec le LOSC, qui se dit prêt à l'aider.

"On n'a pas eu de nouvelles mais on espère en avoir très vite, reconnaissait l'entraineur lillois, Jocelyn Gourvennec, ce samedi 26 février. C'est notre joueur même si il est prêté et, évidemment, on doit rester très proche de lui. On ne connait pas la situation à l'heure actuelle. Si il y a des choses à faire pour qu'on puisse l'aider, on va le faire."