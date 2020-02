Ligue 1 (J26) : DFCO-Monaco, pour battre le record d'invincibilité à domicile

Déplacement princier sur la pelouse de Gaston Gérard ce week-end. Pour la 26e journée de Ligue 1, le DFCO reçoit l'AS Monaco, samedi 22 février 2020 à 20h. Match déséquilibré sur le papier - Dijon est 18e et barragiste, Monaco 5e - mais il y a de l'espoir : les "Rouges" se sont montrés intraitables à domicile depuis le début de la saison. Surtout face aux "gros", dont Monaco fait (en théorie) partie.

Rester invincible à la maison

Avant ce match, le DFCO est invaincu depuis 10 rencontres à Gaston Gérard. La dernière défaite remonte au mois d'août, et un match face à Bordeaux. En cas de victoire ou de match nul ce week-end, Dijon battrait donc le record absolu de l'histoire du club en terme d'invincibilité à domicile. Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais, en fait-il un objectif ? Pas vraiment : "C'est surtout pour renforcer la confiance et dire que c'est compliqué de nous bouger à domicile. Après, battre cette série, si ça arrive, tant mieux ...".

Retour en grâce de Monaco

L'AS Monaco reste sur trois victoires d'affilée, contre Angers, Amiens et Montpellier. Le mauvais début de saison ne le laissait pas présager, mais le club de la Principauté est 5e avant le début de cette journée, et pourrait même terminer le week-end sur le podium si les résultats de Rennes et Lille lui sont favorable. "Roberto Moreno [l'entraîneur de l'ASM, NDLR] est en train de trouver la bonne formule avec Ben Yedder, Jovetic et Slimani, reconnaît le coach dijonnais Stéphane Jobard. Le challenge qu'on doit relever, c'est de contrer ces trois éléments". Le très rémuant Wissam Ben Yedder qui est d'ailleurs l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, avec 16 buts.

Je pense qu'on a moyen de leur poser problème. Monaco (...) peut être accroché à notre tableau de chasse

De son côté, le DFCO reste sur trois matchs sans victoires en championnat - deux résultats nuls contre Nantes et Bordeaux et une défaite à Nîmes.

Au match aller, en novembre, le DFCO s'était incliné 1-0 au Stade Louis II, sur un but du Russe Golovin. Le contexte n'était pas le même : à l'époque, l'ASM végétait en queue de classement et se plaçait à la 15e place de Ligue 1 avant la rencontre.

DFCO - AS Monaco : à vivre en intégralité à la radio dés 19h45 ce samedi sur France Bleu Bourgogne

