Ligue 1 (J26) ⚽ EN DIRECT : suivez Strasbourg- Amiens !

Toujours sans victoire depuis 3 mois et demi, l'Amiens SC joue à Strasbourg ce soir (20h). Un déplacement périlleux à la Meinau mais un succès est essentiel pour (enfin) commencer à rattraper les concurrents au maintien.

Après trois matches face à des gros clubs du championnat (Lyon, Monaco, Paris Saint-Germain), l'Amiens SC doit faire un exploit ce samedi soir (20h) à Strasbourg.

L'Amiens SC dans l'obligation de faire un résultat

Un match et un déplacement dans un stade de la Meinau survolté, face à une équipe de la première partie de tableau. Le Racing Club de Strasbourg n'est avant ce match qu'à trois points de la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa. Les Alsaciens partent en plus avec un avantage psychologique face aux Picards, grâce à leur victoire écrasante (4-0) à la Licorne le 23 novembre dernier, lors du match aller.

Mais l'Amiens SC n'a plus le temps et doit enfin gagner ! La faute à cette série en cours de 13 matches sans victoire en championnat.

19e, relégable, et 5 points derrière le barragiste Dijon (18e), les footballeurs amiénois sont en grand danger, menacés par le spectre de la descente en Ligue 2.

Gare aux corners !

7 jours après un match nul extraordinaire face au Paris Saint-Germain (4-4), l'Amiens SC doit capitaliser sur ses forces (une capacité à se projeter rapidement en contre-attaque, un Guirassy de nouveau au top) tout en gommant ses erreurs de marquage sur corner.

Les footballeurs amiénois ont encaissé 4 buts sur corner face à Monaco et au PSG ! Un vrai problème, qui coûte des points dans la course au maintien. Et la menace est réelle côté strasbourgeois, notamment avec l'immense attaquant Ludovic Ajorque (1,97m), 8 buts cette saison en championnat.

Côté effectif, Luka Elsner va pouvoir compter sur la quasi-totalité de ses forces vives. Une incertitude quand même sur les présences dans le groupe de l'ailier John Stiven Mendoza et de l'attaquant iranien Saman Ghoddos. Prince Gouano (toujours en phase de reprise) et Mathieu Bodmer, blessé, sont eux forfaits.

De son côté, le Racing Club de Strasbourg enregistre le retour de suspension de deux joueurs, le défenseur Lionel Carole et le milieu de terrain Ibrahima Sissoko.

Strasbourg-Amiens, 26e journée de Ligue 1, coup d'envoi de la rencontre à 20h au stade de la Meinau. Avant-match dés 19h45 sur France Bleu Picardie.

Votre radio qui vous fait aussi gagner des places pour Amiens SC-Metz, le prochain match à la Licorne, samedi 29 février.