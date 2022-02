Finalement, les semaines passent et se ressemblent...ou presque. Une nouvelle fois, le Stade de Reims va disputer un match amputé de nombreux joueurs blessés ou suspendus. Mais pour une fois, il y a enfin des retours qui vont donner un peu de fraicheur à cette équipe décimée. Alors que leurs participations étaient loin d'être acquise en fin de semaine, Ghislain Konan (touché au dos), Moussa Doumbia (adducteurs) et Arber Zeneli (retour d'une longue blessure) apparaissent bien dans le groupe de 21 joueurs qui a fait le déplacement sur le rocher. Si ces retours ne garantissent pas un état de forme optimal, ils viennent au moins enrichir un effectif de plus en plus difficile à composer pour l'entraîneur rémois Oscar Garcia.

Dernier match de suspension pour Yunis Abdelhamid

Même si ce dernier a réussi dimanche dernier face à Brest à faire bonne figure. Pour ce match en revanche, Yunis Abdelhamid va purger son deuxième et dernier match de suspension après le carton rouge reçu à Nantes il y a 15 jours. Il sera de retour face à Strasbourg dimanche prochain. Le meilleur buteur de l'équipe, Hugo Ekitiké, sera lui absent pour au moins un mois après sa déchirure à la cuisse contractée face à Brest dimanche dernier. Les Rémois vont affronter une équipe de Monaco qui n'a plus perdu à domicile depuis le 11 septembre dernier, c'était face à Marseille, et qui a bien l'intention de se relancer après deux matches nuls face à Lorient et Bordeaux.

LE GROUPE