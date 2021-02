Ligue 1 (J26) | Le Stade de Reims à Saint-Etienne dans le chaudron des Verts (13 heures)

On parle souvent de la jeunesse qui caractérise cette équipe rémoise, force est de reconnaître que cet après face à Saint-Etienne, la moyenne d'âge va en prendre un coup. Les deux joueurs les plus âgés et aussi plus expérimentés manqueront à l'appel face aux Stéphanois : le capitaine Yunis Abdelhamid, toujours blessé, et le milieu de terrain Xavier Chavalerin, suspendu. Deux joueurs qui avaient participé à la montée en Ligue 1 en 2018. Autant dire que le Stade de Reims sera sérieusement affaibli par l'absence de ses deux joueurs cadres. Face à une équipe stéphanoise qui elle retrouve de l'effectif mais aussi une dynamique dans ce championnat. Le match aller s'est déroulé il y a un peu plus d'un mois, les Rémois s'étaient imposés 3 buts à 1 mais déjà, les Verts avaient montré une progression qui laissait entrevoir un meilleur classement. Les deux équipes sont aujourd'hui à égalité avec 29 points. Le vainqueur, s'il y en a un, pourrait du coup faire l'une des belle opération de la journée.

