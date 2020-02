Ligue 1 (J26) | Le Stade de Reims arrache un point miraculeux à Saint-Etienne (1-1)

Le scénario était inattendu. La prestation, elle, un peu plus. Entre une équipe malade et une autre dans la difficulté offensive, il ne fallait pas s'attendre à un grand spectacle. Très vite, la tendance se confirmait. De l'appréhension, de la fragilité et un manque d'assurance technique n'offraient pas un grand spectacle. Les Verts, fébriles, tentaient bien de s'approcher du but rémois. Mais il en fallait plus pour mettre à mal la meilleure défense du championnat. L'autre sens n'était pas plus assuré. Si Moussa Doumbia puis Boulaye Dia tentaient bien de loin, Jessy Moulin, le gardien stéphanois n'était pas vraiment mis en danger. A la pause, le score restait logiquement vierge.

La prestation n'était pas meilleure au retour des vestiaires. Jouée sur un faux rythme, la rencontre laissait deux équipes dans l'incertitude, sans que personne ne donne vraiment l'impression de vouloir gagner. Et si les Verts semblaient monter en puissance, ils demeuraient trop brouillons pour créer du véritable danger. Seul Denis Bouanga semblait en mesure de faire la différence. Il l'a fit après 73 minutes, lorsqu'à la réception d'un bon centre venu de la droite, il profitait du manque de détente de Thomas Foket pour ajuster Predrag Rajkovic. Tous les indicateurs étaient alors au rouge pour les Rémois. Mais les Stéphanois n'étaient pas guéris. Et à mesure que les minutes passaient, les Stéphanois reculaient, sans que Reims ne puisse se montrer réellement dangereux. Le sort s'en est mêlé. Sur la toute dernière action, Boulaye Dia prenait la profondeur. Trouvé dans la surface, il déposait Yann M'Vila qui maladroitement heurte l'attaquant rémois. Un bien faible contact qui n'empêche pas Mr. Bastien d'indiquer le point de penalty. Le Stadiste ne se fait pas prier. En égalisant à la dernière seconde, il permet aux Rouge et Blanc de prendre un point dans le Forez et de rester à la 8e place. Il faudra tout de même montrer mieux à Monaco pour enthousiasmer les foules.

A Saint-Etienne (Stade Geoffroy Guicahrd), le Stade de Reims et Saint-Etienne font match nul 1-1

Mi-temps : 0-0

: Arbitre : M. Benoît Bastien

: bonne Buts : Bouanga (74e) pour St-Etienne ; Dia (93e, sp) pour Reims

au Stéphanois Timothé Kolodziejczak (42e) ; aux Rémois David Guion (65e), Marshall Munetsi (87e) St-Etienne : Moulin - Kolodziejczak, M'Vila, Saliba, Debuchy - Camara, Cabaye (Gabriel Silva, 85e) - Honorat, Bouanga, Boudebouz (Trauco, 70e) - Diony (Diousse, 78e). Entr. : Claude Puel.

: Moulin - Kolodziejczak, M'Vila, Saliba, Debuchy - Camara, Cabaye (Gabriel Silva, 85e) - Honorat, Bouanga, Boudebouz (Trauco, 70e) - Diony (Diousse, 78e). Entr. : Claude Puel. Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket – Cassama, Munetsi,, Chavalerin (Dingomé, 77e) – Doumbia (Mbuku, 74e), Dia, Touré (Donis, 64e). Entr. : David Guion.

