Ligue 1 (J25) | Le Stade de Reims en quête de rachat face au RC Lens (19h)

La vie sans le capitaine Yunis Abdelhamid n'est pas tout à fait la même vie pour le Stade de Reims. Touché à la cuisse en fin de match mardi dernier face à Valenciennes, le défenseur rémois sera absent ce samedi face à Lens. Il souffre d'une légère lésion à la cuisse. Rien de bien grave en somme mais il reste aussi incertain pour le match face à Saint-Etienne dans une semaine. Pilier de la défense, fidèle guide de l'équipe, le défenseur rémois va beaucoup manquer dans une formation rémoise qui avait trouvé son équilibre depuis quelques matches maintenant. Deux solutions se proposeront à David Guion pour le remplacer : Dario Maresic, jeune joueur formé à ce poste de défenseur central mais qui n'a pas encore donné toutes les garanties pour évoluer au plus haut niveau, et Marshall Munetsi, plutôt milieu défensif mais dont le gabarit et le profil peuvent permettre de lui confier un poste dans cette défense centrale. Les Rémois devront donc faire avec une défense remaniée face à un adversaire qui lui impressionne depuis le début de la saison. 6e de Ligue 1, Lens est tout proche d'assurer son maintien et pourquoi pas se pencher vers d'autres objectifs plus ambitieux. L'entraîneur rémois pourra compter sur l'ensemble de son groupe à l'excption donc de l'absence de Yunis Abdelhamid, et pourra notamment s'appuyer sur le retour du défenseur Wout Faes, qui était suspendu en Coupe de France face à Valenciennes.

