Longtemps dominé, le Stade de Reims s'est finalement imposé à Monaco dans les toutes dernières minutes ce dimanche après-midi lors de la 26e journée de Ligue 1. Une fois de plus, les remplaçants ont fait la différence. L'occasion pour les Rémois de passer la barre des 30pts au classement.

Ligue 1 (J26) : Le Stade de Reims renverse Monaco et fait un bon pas pour le maintien (2-1)

La joie des Rémois à la fin du match était à la hauteur de la gravité aperçue sur les visages avant d'entrer sur la pelouse. C'est qu'en retardant le coup d'envoi de cinq minutes, les Rémois ont voulu se montrer solidaire de l'Ukraine, en conflit armé avec la Russie. Pas de quoi galvaniser des joueurs rapidement pris par la vitesse monégasque. Rapidement sous pression, les Rémois souffraient notamment sur les ailes, et l'activité de Sofiane Diop. Mais emmené par un Wout Faes impérial en défense, les Rémois tenaient. Ce sont même les protégés d'Oscar Garcia qui se procuraient la meilleure occasion de la première période, tandis que Mitchell Van Bergen, parti dans la profondeur, se présentait seul face au gardien monégasque, mais manquait son face à face.

Incapables de tenir le ballon, les Rémois continuaient de souffrir au retour des vestiaires. Et logiquement, ils finissaient par céder. A la suite d'un bon mouvement, Sofiane Diop trouvait Wissam Ben Yedder dans la surface. Le meilleur buteur actuel de Ligue 1, ne manquait pas son tir croisé pour ouvrir le score (55e). Il s'en fallait de peu qu'il n'améliore encore ses statistiques à la réception d'un corner. Mais sa reprise était repoussée par le poteau de Predrag Rajkovic. Le gardien serbe devait aussi s'interposer devant Diop et Jean Lucas.

Zeneli, retour gagnant

Bien lui en a pris, car seulement menés d'un but, les Rémois, revigorés par les changements offensifs, trouvaient un nouveau souffle. Marquée par les premières de Moussa Doumbia et Arber Zeneli cette saison, les Marnais poussaient pour revenir. Coaching gagnant, poussé il est vrai par un sort favorable. Sur un coup-franc venu de la droite, Arber Zeneli trouvait la tête de Kevin Volland, qui trompait son propre gardien. Décomplexés, les Rémois insistaient. De quoi provoquer l'expulsion rapide de Jean Lucas. L'occasion surtout de placer une banderille fatale aux Monégasques à la dernière minute. Tandis que Moussa Doumbia récupérait un ballon sur le côté droit, Arber Zeneli accélérait et servait Nathanaël Mbuku qui, seul à bout portant, ne manquait pas l'occasion de faire vibrer le peuple rémois. Vainqueurs à l'arrachée, les Rémois s'offrent trois points précieux, acquis autour d'un état d'esprit encore irréprochable. Avec 31 points au moment d'entamer le dernier tiers du championnat, les Rémois devraient gagner en sérénité en fin de saison.

. -

A Monaco (stade Louis II), le Stade de Reims bat Monaco 2-1

Arbitre : Benoît Millot

: Benoît Millot Buts - Ben Yedder (55e) pour Monaco ; Volland (84e, csc), Mbuku (93e) pour Reims

- Ben Yedder (55e) pour Monaco ; Volland (84e, csc), Mbuku (93e) pour Reims Avertissements - aux Monégasques Axel Disasi (25e), Jean Lucas (86e) ; aux Rémois Fraser Hornby (27e), Marshall Munetsi (42e)

- aux Monégasques Axel Disasi (25e), Jean Lucas (86e) ; aux Rémois Fraser Hornby (27e), Marshall Munetsi (42e) Exclusion - du Monégasque Jean Lucas (88e)

- du Monégasque Jean Lucas (88e) Monaco : Nubel - Jakobs, Maripan, Disasi, Vanderson - Fofana (Matazo, 80e), Jean Lucas, Diop, Martins (Akliouche; 78e), Volland (Matsima, 91e) - Ben Yedder. Entr. : Philippe Clément

: Nubel - Jakobs, Maripan, Disasi, Vanderson - Fofana (Matazo, 80e), Jean Lucas, Diop, Martins (Akliouche; 78e), Volland (Matsima, 91e) - Ben Yedder. Entr. : Philippe Clément Reims : Rajkovic – Konan (Adeline, 65e), Munetsi, Faes (cap), Busi, Flips (Doumbia, 73e) - Locko, Matusiwa, Lopy (Zeneli, 80e) - Van Bergen (Kebbal, 73e), Hornby (Mbuku, 65e). Entr. : Oscar Garcia

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix