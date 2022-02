Ligue 1 (J26) : Lens doit confirmer à Angers pour continuer de rêver

Lens se déplace à Angers pour le compte de la 26ème journée de L1. 10ème au classement, les artésiens voudront confirmer la belle impression laissée face à Lyon samedi dernier. Un match programmé à 15h et à vivre en direct sur Francebleu.fr

Lens cherchera ce dimanche à 15H à Angers a signer la passe de 3, à savoir enchaîner une troisième rencontre sans défaite après le succès acquis dans la douleur contre Bordeaux 3 buts à 2 et un match nul rassurant dans l'état d'esprit conquis sur la pelouse de Bollaert contre Lyon (1-1). Pour cela Franck Haise pourra peut-être s'appuyer sur l'un de ses joueurs cadres de retour de blessure au mollet, Jonathan Gradit.

La décla : "J'ai beaucoup d'attentes"

Franck Haise a apprécié la dernière performance collective de ses joueurs mais l'entraîneur lensois sait que ses joueurs vont devoir reproduire les mêmes efforts en Anjou pour ne pas avoir à se contenter en fin de saison d'une place dans le ventre mou de la L1 : "Pour continuer à avoir des ambitions, on est obligé d'avoir cette intensité et cette qualité. L'objectif pour les 13 derniers matches de la saison c'est d'avoir cette équipe solide, intense et capable de poser des problèmes à l'adversaire. Je ne sais à quoi ressemblera le match à Angers mais j'ai beaucoup d'attentes."

Le joueur : Médina enfin régulier ?

L'argentin voudra confirmer la belle impression laissé ces 2 dernières semaines. Sujet régulièrement aux sautes de concentration et aux absences techniques et tactiques, l'international argentin a été, en l'absence de Jonathan Gradit, touché au mollet, le meilleur défenseur lensois des 2 derniers matchs. Devenir enfin régulier sera la pour lui la clé des prochaines semaines afin de permettre au Racing de décrocher une qualification européenne en fin de saison.

La stat : Angers en grande difficulté

Lens va affronter une équipe en grande difficulté. Angers vient de s'incliner lors de ses 4 derniers matchs de L1 : à Nice (1-0) et à Marseille (5-2) mais aussi à domicile devant Strasbourg (1-0) et Saint-Etienne (1-0). Sorti en Coupe de France par les amateurs de LInas-Montlhéry en 16ème de finale de la Coupe de France, les angevins n'ont gagné qu'un seul de leurs 9 derniers matchs.

La compo France Bleu Nord : Retour de Gradit dans le 11 ?

Leca - Gradit ou Wooh Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Haidara ou Frankowski - Sotoca Kalimuendo Kakuta