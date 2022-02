Lens s'est imposé 2-1 à Angers. Une victoire qui permet aux nordistes de se repositionner dans la course aux places européennes. Mais cette victoire est un petit miracle. Les artésiens peuvent remercier Petkovic le gardien angevin auteur de 2 énormes erreurs dans les 20 dernières minutes.

Ligue 1 (J26) : Lens gagne à Angers mais peut remercier Petkovic et le soleil

L'angevin Mendy vient d'inscrire un but contre son camp gagesque

Les artésiens n'ont jamais été capables de faire la différence collectivement dans ce match. Ils ont d'ailleurs concédé une ouverture du score assez logique à la 49ème minute sur une magnifique frappe du pied gauche de l'ancien valenciennois Angelo Fulgini. Impossible alors de les imaginer s'imposer dans un match où finalement le soleil va devenir l'acteur majeur du match.

Franck Haise agacé au micro de France Bleu Nord Copier

Le fait du match : Petkovic gêné par le soleil à 2 reprises

A la 73ème minute, la rencontre prend en effet une tournure inattendue : Sur un centre de Clauss, Petkovic, le portier angevin juge mal la trajectoire du ballon qui lui rebondit sur le pied devant son but. Son coéquipier Ebosse veut dégager mais sa frappe est contré par Mendy qui marque contre son camp. 3 minutes plus tard, le piston droit lensois remet le couvert. Cette fois-ci, Petkovic va manquer son plongeon et se laisser lober par le ballon.

L'homme du match : Jonathan Clauss

le défenseur lensois aura été le meilleur homme de cette rencontre disputée sur la pelouse du stade Raymond Kopa. Jonathan Clauss a retrouvé une grande activité physique dans son couloir sans perdre cette justesse technique qui lui a permis de mettre en difficulté Petkovic à 2 reprise dans les 20 dernières minutes. L'ancien joueur de Bielefeld semble avoir digéré cette période où il s'est mis beaucoup de pression. Une période durant laquelle de nombreux observateurs le voyaient taper à la porte de l'Equipe de France.

Clauss peut remercier le soleil et Petkovic Copier

Le chiffre du match : 3

Comme le nombre de points qui séparent, après cette 26ème journée, Lens de la 5ème place. L'objectif européen redevient envisageable. Mais les joueurs lensois refusent de se projeter si loin. Ils préfèrent penser aux 3 prochains matches avant la trêve internationale: Contre Brest, à Metz et devant Clermont. Après ces rendez-vous il sera alors temps de repenser aux objectifs de fin de saison.