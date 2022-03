Ligue 1 (J27) : Face à Clermont, le LOSC veut renouer avec la victoire à domicile

Le LOSC reçoit Clermont ce dimanche 6 mars au stade Pierre Mauroy pour la 27e journée de Ligue 1. Avec l'objectif ressassé de rester dans la course à l'Europe. Mais les Dogues se rappellent qu'ils s'étaient inclinés à l'aller, et qu'ils n'ont plus gagné chez eux depuis un mois et demi.