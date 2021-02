Ligue 1 (J26) | Rejoint in extremis, le Stade de Reims prend un point à Saint-Etienne (1-1)

C'était longtemps morne plaine ce samedi sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne. Dans un Chaudron qui sonnait creu, Stéphanois et Rémois ont manqué de rythme et de précision pour animer une rencontre sans rythme pendant près d'une heure. Si les Verts dominaient le début de match, Predrag Rajkovic n'était pas réellement inquiété, si ce n'est sur un coup-franc de Denis Bouanga. Son homologue, Jessy Moulin, n'avait lui rien à faire, à part sur la reprise acrobatique de Nathanaël Mbuku. La rencontre peinait à s'emballer au retour des vestiaires. Ce sont finalement les changements opérés par les deux entraîneurs qui permettront d'offrir un rythme plus élevé. Invisible durant une heure, Dereck Kutesa et Arber Zeneli cèdent leur place à Moussa Doumbia et El Bilal Touré.

Quelques minutes plus tard, le premier déposait un corner sur la tête du second dont l'agilité et la détente permettait d'envoyer le ballon dans les filets stéphanois. Plus entreprenants, les Rémois enchaînaient bien. Boulaye Dia était à quelques centimètres de doubler la mise. Finalement, c'est Saint-Etienne qui finissait mieux. Si Aouchiche manquait la cible, Charles Abi ne manquait pas sa reprise à bout portant à la dernière minute malgré les efforts de St. Dans la minute suivante, Denis Bouaga manquait le plus facile à bout portant. C'eut été cruel pour des Rémois dont le couloir continue, lentement mais sûrement de tourner. Les voilà avec 30 points et un maintien toujours en bonne voie.

. -

A St-Etienne (stade Geoffroy Guichard), St-Etienne et Reims font match nul 1-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Anthony Gautier

: Anthony Gautier But - Abi (89e) pour St-Etienne ; Touré (72e) pour Reims

- Abi (89e) pour St-Etienne ; Touré (72e) pour Reims Avertissements - aux Rémois Nathanaël Mbuku (79e), Moussa Doumbia (89e)

- aux Rémois Nathanaël Mbuku (79e), Moussa Doumbia (89e) St-Etienne : Moulin - Trauco, Cissé, Mouloudi, Debuchy, Camara (Youssouf, 79e), Gourna (Aouchiche, 46e), Neyou, Khazri (Nordin, 46e), Bouanga, Modeste (Abi, 59e). Entr. : Claude Puel

: Moulin - Trauco, Cissé, Mouloudi, Debuchy, Camara (Youssouf, 79e), Gourna (Aouchiche, 46e), Neyou, Khazri (Nordin, 46e), Bouanga, Modeste (Abi, 59e). Entr. : Claude Puel Reims : Rajkovic - Foket (cap), Faes, Munetsi, Konan - Cassamá, Berisha, Kutesa (Doumbia, 59e), Mbuku, Zeneli (Touré, 59e), Dia (Drammeh, 80e). Entr. : David Guion

. -

. -

à venir