Ligue 1 (J26) - Sans idée, Caen s'incline encore contre Lille et inquiète (0-1)

Lille est définitivement la bête noire de Caen. Même réduit à dix, les Lillois ont trouvé le moyen de punir des Malherbistes, sans idée, et incapables de prendre l'initiative. Troisième défaite de rang pour le SMC qui s'englue dans le bas du classement et laisse Lille se détacher. Caen inquiète !

Dans le duel d'équipes blessées, les Dogues sont ressortis vainqueurs, ils avaient plus de mordant. Caen, maladroit, sans inspiration, voire maudit, enchaine une troisième défaite consécutive et reste scotché à la 18ème place. La fin de saison s'annonce bel et bien compliquée pour les Malherbistes.

La guigne ! En difficulté dès l'entame, mal en place et perdu tactiquement, les Caennais ont en plus perdu deux joueurs sur blessure lors de la première demi-heure de jeu. L'adducteur droit d'Hervé Bazile (8') et la cuisse de Jean-Victor Makengo (33') n'ont pas tenu, obligeant Patrice Garande a effectué deux changement dès le premier acte.

Ronny Rodelin et Jonathan Delaplace, les deux anciens Lillois, sont entrés en jeu mais la physionomie du match n'a pas changé. La première mi-temps est restée insipide. Seule une incursion d'El Ghazi (34') aurait pu modifier le tableau d'affichage mais les genoux de Vercoutre étaient là pour repousser la tentative du Néerlandais.

Bien meilleurs au retour du vestiaire, les Caennais sont paradoxalement plombés par un fait de jeu d'ordinaire favorable : l'expulsion de Soumaoro (63'). Le défenseur central lillois a été expulsé bien sévèrement par M Abed pour un accrochage avec Santini.

En supériorité numérique, les Caennais vont pourtant perdre le fil, comme contre Montpellier et Dijon. Revigorés par l'injustice, les Lillois profitent d'un contre pour ouvrir le score par l'intermédiaire d'Anwar El Ghazi (69'), visiteur le plus remuant en ce samedi soir.

Malgré 25 minutes pour égaliser, Caen ne se montrera presque pas dangereux, manquant d'idée pour contourner le bloc nordiste. Au final, le coup de sifflet de l'arbitre vient ponctuer une troisième défaite consécutive, la deuxième au stade d'Ornano après Bordeaux (0-4). s'il n'y a pas de réaction contre Nancy, mardi, la fin de saison sera très compliquée pour le SMC.

"Aujourd'hui, il y avait trop d'envie mais sur le plan technique sur la sérénité, sur le plan offensif, on est passé à côté. Il ne faut pas oublier qu'on perd deux joueurs assez vite. En deuxième mi-temps, on a fait une bonne entame, on voyait les joueurs prendre confiance jusqu'à ce qu'on se retrouve en supériorité. On prend un contre et ce n'est pas normal. Il y avait trop de nervosité, beaucoup trop. SI on n'arrive pas à canaliser ça, on sera en grande difficulté. On est dans une situation difficile mais notre saison est compliqué. Il faut garder le cap, on n'est pas mort, on n'est toujours en vie et on a surtout un match mardi". Patrice Garande, entraineur du SM Caen

"On a envie d'aller chercher les choses mais c'est pas facile de le faire. C'est un gros coup sur la tête parce qu'on voulait enrayer cette spirale négative. Il faut plus tranchant, plus juste dans les derniers gestes. O faillit la dessus mais il ne faut pas baisser la tête, rester unis". Vincent Bessat, défenseur du SM Caen

"Bien sûr qu'on est inquiet, et heureusement qu'on l'est. Je pense qu'on a connu pire récemment, mais le résultat montre qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'était un match très important mais se projeter vite au prochain match contre Nancy. Lille nous a poussé dans nos retranchements en première période. On a bien tenu et on aurait pu leur faire mal en contre. On devait faire plus ce soir. L'engagement, la solidarité, ça doit être notre première ligne de conduite. C'est pas parce que les choses vont mal en ce moment qu'il faut changer de route. Il faut faire beaucoup plus pour changer les choses". Damien Da Silva, défenseur du SM Caen