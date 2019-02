Ligue 1 (J26) | Le Stade de Reims fait exploser Montpellier (2-4) et grimpe encore au classement

Montpellier, France

Personne n'est encore en capacité de savoir à quelle place de Ligue 1 terminera le Stade de Reims cette saison. Mais il est désormais désuet d'évoquer le maintien. S'il était encore d'actualité il y a quelques semaines, l'incroyable série des Rouge et Blanc en 2019 envoie le club dans un autre univers. Celui du top 10, voire de l'Europe. En plus des 41 points, des 10 matchs consécutifs sans défaite, et au moins un but marqué lors de toutes ces rencontres, la performance proposée ce dimanche à Montpellier permet en tout cas les commentaires dans ce sens. Les Rémois eux, fidèles à leur principe, poursuivent leur petit bonhomme de chemin sans trop calculer.

Dans l'Hérault pourtant, la rencontre de la 26e journée de L1 n'avait pas débutée sous les meilleurs auspices. la faute à une défense en difficulté, bousculée par un Daniel Congré opportuniste. L'ouverture du score rapide des protégés de Michel Der Zakarian ne fait pas pour autant paniquer les Champenois. Peut-être embêtés par la chaleur, les Rémois entrent peu à peu dans le match à l'image de Boulaye Dia et Arber Zeneli intenables. C'est d'ailleurs ce dernier qui envoie Rémi Oudin égaliser avant la demie-heure de jeu.

Attaque en verve

Rythmée, la partie ne laissait pas pour autant imaginer l'emballage qui allait suivre. Dès le retour des vestiaires, Boulaye Dia provoquait un penalty, converti par Zeneli. Montpellier, pas abattu, revenait vite via Gaetan Laborde, d'une belle frappe croisée du gauche. C'était sans compter sur l'audace, la lucidité et la réussite marnaise. Habiles dans les transitions vers l'avant, les Rémois allaient de nouveau frapper par Rémi Oudin, cette fois bien servi par Tristan Dingomé. Montpellier plie et la Mosson déchante. Elle s'éteindra définitivement lorsque Pablo Chavarria, reprend victorieusement une passe de Moussa Doumbia. De quoi comprendre l'euphorie. Plein de caractère, le groupe préfère laisser son environnement s'enflammer. Lui compte bien poursuivre sa dynamique, sereinement.

A Montpellier (stade la Mosson), le Stade de Reims bat Montpellier 4-2

Mi-temps : 1-1

: 1-1 Spectateurs : 11124

: 11124 Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Pelouse : bonne

: bonne Buts : Congré (6e), Laborde (55e) pour Montpellier ; Oudin (27e, 70), Zeneli (47e, sp), Chavarria (89e) pour Reims

Congré (6e), Laborde (55e) pour Montpellier ; Oudin (27e, 70), Zeneli (47e, sp), Chavarria (89e) pour Reims Avertissements - au Rémois Edouard Mendy (58e)

au Rémois Edouard Mendy (58e) Montpellier : Lecomte - Aguilar (Suarez, 29e), Congré, Hilton, Le Tallec (Skuletic, 78e), Cozza (Boutobba, 60e), Lasne, Skhiri, Mollet, Laborde, Delort. Entr. : Michel Der Zakarian

: Lecomte - Aguilar (Suarez, 29e), Congré, Hilton, Le Tallec (Skuletic, 78e), Cozza (Boutobba, 60e), Lasne, Skhiri, Mollet, Laborde, Delort. Entr. : Michel Der Zakarian Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Doumbia, 72e), Zeneli, Oudin (Kamara, 80e), Dia (Chavarria, 66e). Entr. : David Guion

