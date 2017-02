Ligue 1 (J27) - Caen prend ses aises à Saint-Etienne (1-0)

Semaine parfaite pour Caen qui enchaine pour la première fois de la saison deux victoires consécutives. Après Nancy à d'Ornano, le SMC s'est imposé à Saint-Etienne (1-0) lors de la 27ème journée de Ligue 1. Ce succès permet à Malherbe de remonter à la 14ème place, à quatre points des relégables.

Le plein de points ! Caen n'avait pas encore enchainé deux succès de suite cette saison. Il l'a fait de belle manière en l'espace de cinq jours. D'abord contre Nancy dans un match de la peur du bas du classement, ensuite à Saint-Etienne face à des Verts sans doute usés par la Coupe d'Europe.

Dans une première période verrouillée et terne, le Stade Malherbe prend l'avantage sur sa première occasion. Décalé sur la gauche de la surface par Féret, Bessat dépose son centre sur la tête de Rodelin. Depuis le point de pénalty, l'attaquant en forme du SMC décroise sa reprise dans la petit filet de Ruffier (0-1, 32').

En deuxième période, Caen tente de tuer le match rapidement mais la transversale repousse le lob de Delaplace et Adéoti, de 30 m, voit son tir frôler la transversale. Par la suite, Saint-Etienne pousse mais pêche dans la finition. Ni Beric, ni Monnet-Paquet, ni Pajot ne trouve le cadre dans des positions pourtant très favorables.

En contre, Karamoh manque par deux fois l'occasion de donner plus d'ampleur au score. Ses ratés n'auront finalement pas de conséquences. Caen s'impose pour la deuxième année consécutives à Geoffroy Guichard et se donne de l'air au classement. Désormais 14e, le Stade Malherbe compte quatre points d'avance sur Dijon, barragiste et huit sur Bastia, premier relégable.

Rodelin, quelle semaine !

Critiqué parce que trop peu décisif depuis le début de la saison (4 buts en 24 matchs de L1), Ronny Rodelin s'est réveillé cette semaine. Le Réunionnais a marqué les deux seuls buts malherbistes cette semaine. Deux réalisations valant six points au classement, mais bien plus dans les têtes. Elles permettent aussi de détendre le climat autour du club et d'aborder le sprint final avec plus de sérénité.

Réactions

"On passe en quinze jours d'une position de relégable, avec beaucoup de critiques, à une place indéniablement plus confortable, avec une bonne prestation et une équipe qui a toujours été bien positionnée sur le terrain. C'est pas gagné mais on commence à faire le trou, tout du moins par rapport aux deux derniers. C'est une grande satisfaction et j'espère que ça va donner goût aux garçons pour obtenir le maintien tant espéré". Jean-François Fortin, président du SM Caen