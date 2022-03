Ligue 1 (J27) : duel de cancres entre l'AS Saint-Étienne et le FC Metz

C'est une étape très importante dans la lutte pour le maintien. Les Verts, 19e de Ligue 1 reçoivent Metz, 18e cet après-midi à 13 heures à Geoffroy-Guichard. Un duel de cancres et un match qui vaut cher pour les deux équipes. Après sa défaite à Paris, l’ASSE doit reprendre sa marche en avant. Les Stéphanois avaient pris six points sur les quatre matchs précédents.

La décla : Dupraz "attend le match référence"

Arrivé le 14 décembre, Pascal Dupraz va connaître son deuxième match face à un mal classé de la Ligue 1 ce dimanche face à Metz. Après la victoire face au Clermont Foot le 13 février le coach des Verts souhaitent évidemment prendre de nouveau le meilleur face à un concurrent direct : "C'est une finale supplémentaire. Les matchs s'égrainent. on l'aborde comme tout autre match avec une ambition certaine. J'attends vraiment le match référence. Celui sur lequel on pourra se dire qu'il y a vraiment des progrès tangibles".

Le joueur à suivre : Denis Bouanga

Privé de Romain Hamouma, d'Enzo Crivelli et peut-être de Wahbi Khazri, Pascal Dupraz va confier les clés de son attaque à Arnaud Nordin et Denis Bouanga. L'international gabonais a marqué sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière et avait délivré deux passes décisives face à Strasbourg il y a 15 jours.

Le truc c'est qu'il a des qualités de Champions League explique Pascal Dupraz. Et quand en plus tu es capable de répéter les efforts et que tu es capable en plus d'avoir une qualité technique. C'est soit tu te coupes un bras, tu t'amputes volontairement, tu t'auto-mutiles ou soit tu exploites la quintessence de tes qualités c'est ce qui semble être le cas de Denis. C'est le Denis que je connaissais lorsqu'il était à Nîmes par exemple."

La stat : Metz doit rester muet

Si les Messins continuent d'occuper le fond de la classe ils le doivent notamment à une attaque en berne. Les hommes de Frédéric Antonetti, suspendu ce soir, n'ont inscrit que deux buts lors de sept dernières rencontres.

La compo France Bleu : probablement sans Khazri

Bernardoni - Sacko, Moukoudi, Mangala, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Gourna - Boudebouz - Nordin, Bouanga